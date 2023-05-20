聯合報黑白集／民進黨的仿詐哏

國民黨徵召侯友宜角逐大選，民進黨忍不住手癢，竟在官方IG模仿詐騙廣告製作哏圖，嘲諷國民黨和郭台銘。圖中，以KMTliar稱「朱先生」，又以0857諧音「恁爸有錢」諷郭董，加上「免繳信用貸款」、「保證提名」等宣傳詞，極盡醜化。儘管有不少人對哏圖按讚，但在相關新聞底下的讀者留言，有人寫著：「自己就是詐騙集團，還需要模仿嗎？」

民進黨向來只問目的不擇手段，用這種低劣的方式醜化對手，只凸顯自己內心的醜陋。尤其，主席賴清德正想與黑金切割，宣示要打高格調的選戰；黨卻在官方IG貼出如此沒品的哏圖，賴清德苟同嗎？蔡英文苟同嗎？政黨競爭的民主精神，都可以拋棄嗎？

別忘了，全民正深受詐騙集團的騷擾及犯罪所苦，蔡政府雖一再宣示鐵腕行動，卻不見成效。一年來，除數位部交了白卷，行政院兩度以「打詐國家隊」名義編了廿七億元預算；現在仍嫌不夠，還要成立「打詐專案辦公室」。蔡政府對付詐騙集團沒半步，對待在野黨，卻能把仿詐騙廣告做得栩栩如生。執政黨有這等本事，為何不用來對付詐騙？

依慣例，民進黨可能把這種事推給「小編」，說他突發奇想失控，並非黨中央授意。問題是，若非執政黨有如此鮮明的癖好，小編怎知道要投其所好？詐騙不必模仿，這只是照妖鏡！