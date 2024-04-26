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大陸女子這樣穿遭大叔偷拍 遭嗆「勾引男人看」 霸氣1句KO刪相片

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸網絡瘋傳1段影片，指有穿着清爽的大陸女生與朋友在「街拍」時，被1名陌生中年男子偷拍；她與朋友要求男子刪除照片，卻被對方反嗆。（影片截圖）
大陸網絡瘋傳1段影片，指有穿着清爽的大陸女生與朋友在「街拍」時，被1名陌生中年男子偷拍；她與朋友要求男子刪除照片，卻被對方反嗆。（影片截圖）

公然偷拍還這麼囂張？大陸網絡瘋傳1段影片，指有穿着清爽的大陸女生與朋友在「街拍」時，被1名陌生中年男子偷拍；她與朋友要求男子刪除照片，卻被對方反嗆「妳穿這樣，肯定是勾引男人看的啊」。女生當場怒極，1句「KO」令男子立即道歉，刪除照片。

綜合大陸媒體報道，事發4月22日，地點在新疆。1名穿上白色吊帶連身短裙的女生與朋友「街拍」時，被1名陌生男子偷拍，她們發現後不滿，攔下男子要求刪除照片，沒想到男子竟然反嗆「妳穿這樣，肯定是勾引男人看的啊」。

事主聞言怒極，霸氣連珠發炮反擊，「（你）會不會說話？啥叫做勾引男人？會不會說話？」，令男子當場道歉認錯指「我說錯了」，拿着手機表示會刪除照片。

然而男子強調，他除了拍下事主，還拍了其他人，基於「給女孩面子」才刪除照片，叫她們不要太計較。男主更即場用手機對着街上路人拍照，並向事主說「就你這點格局還想幹大事？妳們要把這事情鬧大，那就可以打110報警，我告妳誣陷勤索」。

雙方爭執持續，圍觀路人介入勸說，待男子徹底刪除照片後，事主才離開。事主後來於網上發布影片講述事件，提醒所有人遇到事情不要害怕不要退縮，要先報警。

影片引來網友關注，認為應報警拘捕男子，「直接報警，和垃圾沒必要溝通」、「還有這種素質的人？趕緊抓進去算了」、「不報警，只能讓他害更多人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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