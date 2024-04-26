聽新聞
test
0:00 / 0:00
失散41年雙胞胎重逢！火鍋店「白撞奇遇」揭開謎樣身世 結局超感人
失散41年雙胞胎兄弟重逢感動網民！大陸有男子在火鍋店用膳時，突然有人上前扮熟搭訕，就算表明不認識對方仍被纏住，卻想不到這次「白撞」經歷，為他找回失散41年的雙胞胎兄弟，更尋回親生母親，揭開自己謎樣身世，可算是大團圓結局。
綜合大陸媒體報道，事件發生於2013年，居於四川在內江擔任集團經理的劉永剛，在火鍋店吃飯時，有一對夫妻上前搭訕，大叫他「勇哥」、「你不是在成都嗎？」，聽得劉男一頭霧水，他表明不認識對方，但該對夫妻仍不死心繼續說，「勇哥別跟我們開玩笑了」、「我們怎麼可能認錯人」。雙方聊了一會後，劉男就想起自己是被領養的身份，便要求夫妻跟他詳細說說「勇哥」是誰，還要對方立即打電話聯絡「勇哥」。
當劉男得知對方生日與自己同年同月同日時，激動地要求交換照片，確信對方跟自己就是失散41年的雙胞胎哥哥，兩人隨即相約見面。
劉永剛與哥哥曾勇碰面後，長相果然一模一樣猶如照鏡，兩人相擁而泣，其後透過DNA鑑定確認血緣關係。原來劉男與曾勇也是被收養的，現在的父母並非親生。
雙胞胎兄弟向各自的養父母求證，才知道當年親生父母生下他們後，因已有7名子女，無力撫養他們，便將他們送人領養，而曾勇的養父母又指因經濟能力有限，因此只能領養其中1個，雙胞胎就此失散。
雙胞胎事後也花了很長時間尋找親生父母，發現父親已離世，剩下母親與另外五個兄弟姊妹，劉男也將母親接到自己家中居住，雙胞胎又表示從小就被送養，沒有任何記憶，因此對親生父母不會記恨。
延伸閱讀：
雪豹爭地盤大打出手 下一秒突然熱情擁抱 暖心原因感動無數網民
外賣員收短訊催促送餐即躁底 見客人1句話勁感動 網民估真相是…
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言