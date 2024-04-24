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男星挑戰變態辣火鍋！見「1生物」下熱鍋突復活嚇壞 網食慾全消批殘忍

聯合新聞網／ 綜合報導
香港男星鄭浩南到成都吃變態辣火鍋，業者將所有食材下鍋燉煮，其中一種生物突然跳動，嚇到鄭浩南。圖／擷自小紅書
香港男星鄭浩南到成都吃變態辣火鍋，業者將所有食材下鍋燉煮，其中一種生物突然跳動，嚇到鄭浩南。圖／擷自小紅書

大陸四川省成都市最有名的美食就是火鍋，而且吃法也有講究，例如不同肉片、蔬菜和配料都有建議的涮燙時間。日前香港男星鄭浩南就到成都吃火鍋，還直接挑戰「變態辣」等級，過程中業者將1種生物放入火鍋熬煮，該生物還突然亂動差點掀開鍋蓋，讓鄭浩南被嚇一跳。畫面曝光後引發討論，有網友批評這幕太殘忍。

香港男星鄭浩南在小紅書PO出一段影片，近日他到成都一間火鍋店用餐，點了一道「黃辣丁魚火鍋」，還直接點名挑戰變態辣口味。

鄭浩南解釋，不同於其他火鍋直接倒入現成湯底，這間店有一套「獨門做法」，會先在鍋內將滿滿辣椒底料現炒，接著再倒入濃郁新鮮的雞湯，等湯底燒開後，再放進美蛙（青蛙）、黃骨魚等。但此時卻出現驚險一幕，黃骨魚進入滾燙火鍋後突然跳動，爆發滿滿求生慾，連鍋蓋都險些壓不住，鄭浩南當場被嚇壞，直呼「哎呦還在跳」。

當店家將黃骨魚放入熱鍋大煮，黃骨魚還突然亂跳差點掀蓋，令鄭浩南當場嚇壞。圖／擷自小紅書
當店家將黃骨魚放入熱鍋大煮，黃骨魚還突然亂跳差點掀蓋，令鄭浩南當場嚇壞。圖／擷自小紅書

影片曝光後引來討論，有網友留言指出這一幕太殘忍，建議將影片刪減再重新上傳，也有人對鄭浩南吃變態辣感到佩服，「你吃辣椒這麼凶？比我成都人還厲害」、「變態辣真的會辣死你...」。

小紅書 火鍋 美食 青蛙 香港

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