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彩券行輸錯1號！幸運兒獎金直飆2800倍 老闆娘樂：他說會給紅包

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事人。中國大陸一間彩券行老闆娘不小心打錯客人要的號碼，沒想到獎金瞬間狂飆。 路透資料照
示意圖，非新聞當事人。中國大陸一間彩券行老闆娘不小心打錯客人要的號碼，沒想到獎金瞬間狂飆。 路透資料照

超級幸運！中國大陸一間彩券行老闆娘因不小心打錯客人要的號碼，從「05」誤輸成「06」，對方將錯就錯買下，沒想到獎金瞬間飆到人民幣（下同）844萬、約新台幣3,844萬的一等獎。

新浪新聞報導，這間彩券行位於遼寧大連，老闆娘受訪時似乎也覺得不可思議，「我不打錯的情況下，他前區中五號，後區中一個，然後他能中3,000塊錢（約新台幣1.36萬），然後我給他打錯一個號，中了840多萬（約新台幣3,800多萬）！」她還笑稱這名客人已經說好要包紅包給她，只是不知道會包多大。

這件事也衝上微博熱搜，大陸網友紛紛表示，「哪個彩票站我也要去買」、「我今天也買彩票了，希望好運」、「必須改正錯誤！彩票站道歉，重新印製正確號碼的彩票，錯誤彩票給我」、「我媽媽她師父的兒子中了2,000萬（約新台幣8,975萬），領獎的時候上報，全單位、全鄉都知道他中了，但現在還在上班」。

不過也有大陸網友笑稱，「又騙我買彩票」、「為什麼每次一等獎背後都會有一個奇葩的故事」、「彩票滯銷，幫幫我們」、「老規矩，不是我中獎，我就不信」、「哎呦，這個編得比之前那幾個版本有新意了」。

中國大陸一間彩券行老闆娘不小心打錯客人要的號碼，沒想到獎金瞬間狂飆。圖擷自微博
中國大陸一間彩券行老闆娘不小心打錯客人要的號碼，沒想到獎金瞬間狂飆。圖擷自微博

彩券行

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