快訊

大女兒Elly是高顏值學霸！小S證實已申請上美國頂尖名校

雷雨交加！ 南投以北10縣市大雨特報 竹苗中大雷雨轟炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸女穿這樣來港 崩潰：為何一眼認出我是大陸人？網民揭關鍵

香港01／ 撰文／ 布萊恩
不同地方有不同穿搭。圖／翻攝自小紅書
不同地方有不同穿搭。圖／翻攝自小紅書

不同地方有不同穿搭。有大陸女生於小紅書發文表示，她近日來香港工作，「粵語說的也可以」，卻苦惱為什麼會一眼被香港人認出她是大陸人，後來詢問下才發現是其衣著「出事」。她於是嘗試「港風」穿搭，但認為「太醜了」。

帖文引來網民熱議，分析了香港人與大陸人衣著的區別，鼓勵樓主毋須介懷，「加油啦，不用理會別人的閒言閒語，做好自己就行」、「遊客與當地人的衣著行為舉止有分別是很正常的」。

該大陸女生於小紅書以「香港人：看這個人穿搭就知道大陸來的」發文講述事件。她表示，最近來香港工作，感覺自己「粵語說的也可以」，卻不解「為什麼一眼就被認出來是大陸人」。苦惱下詢問別人，她才知道原來是其衣著問題，「問了別人才知道，香港人不會這樣穿搭」。

從樓主上傳的圖片來看，她在中環摩天輪附近拍照時，穿上露腰、大露背上衣，下身配上貼身熱褲，穿著相當性感。樓主之後補充，她嘗試了「港風」穿搭，但形容「太醜了」。

帖文引來網民熱議，分析香港人與大陸人衣著分別，「（香港人）就是很休閒，顏色比比較灰白黑」、「因為本地人不會那麼穿，都會以舒適為主」、「也不能說土，就是街上清一色休閒裝」。樓主回覆留言表示「說的是，下次注意」。

也有網民安慰樓主毋須介懷，「加油啦，不用理會別人的閒言閒語，做好自己就行」、「真的不用在意『一看就知道是某地方來／一看就知道不是本地人』，這也只是事實，遊客與當地人的衣著行為舉止有分別是很正常的」、「我以前也被香港大媽這麼說過，我才不理會她們呢，我愛怎麼穿就怎麼穿，我這個人一向我行我素，不理會旁人眼光和評價」。

樓主穿上露腰、大露背上衣，下身配上貼身熱褲。圖／翻攝自小紅書
樓主穿上露腰、大露背上衣，下身配上貼身熱褲。圖／翻攝自小紅書
帖文引來網民熱議，分析香港人與大陸人衣着分別。圖／翻攝自小紅書
帖文引來網民熱議，分析香港人與大陸人衣着分別。圖／翻攝自小紅書

延伸閱讀：

觀塘公屋車震影片瘋傳！20秒極速完事　1點反惹網民關注：一定有…

公屋悲劇｜排公屋5年突被取消申請　小紅書女悉原因崩潰：好痛苦…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸女穿這樣來港 崩潰：為何一眼認出我是大陸人？網民揭關鍵

不同地方有不同穿搭。有大陸女生於小紅書發文表示，她近日來香港工作，「粵語說的也可以」，卻苦惱為什麼會一眼被香港人認出她是大陸人，後來詢問下才發現是其衣著「出事」。

陸女坐港鐵翹腳 被罵「沒教養」感委屈：我離他很遠

香港地鐵車廂在繁忙時段非常擠迫，最近1名女子在小紅書發文，表示自己乘坐香港地鐵時習慣翹腳，近日她前往上班時被車內另一名大叔罵她「沒教養」，讓她感到非常納悶。

大陸女曝香港生活4大潛規則.... 點餐都要有技巧 網友：這才叫文明

各個地方有各式各樣的生活習慣，作為遊客若不知旅遊地點的生活「潛規則」，不但可能會造成別人的困擾，更有可能產生不同的誤會爭執。有居港超過10年的內地女網紅便於社交平台上表示，香港是到處都「面斥不雅」的社會，有不同的規矩，更教路遊客有關香港的4大潛規則！

小吃店休息1天竟是「這」原因 網一看笑翻：沒人敢得罪

香港店家貼告示「休息一天」，竟揭露家暴案情？最近有網友在社交平台上傳照片，顯示香港大埔墟1間小吃店「拉下鐵門」，並貼出告示直言「老闆被老闆娘打」，故於本月19日休養1天，告示下方更設有「留言慰問區」，讓客人慰問老闆的傷勢，即可獲1份肥腸作謝禮。不少網友看後紛紛笑言，「這個老闆好有趣」、「沒人敢得罪老闆娘，就算送肥腸也不敢留言」，但也有網友質疑事件真偽，認為只是有人惡搞。

滑行飛機折返！乘客稱「忘拿電腦」堅持下機 延誤3小時全機氣炸

上機前帶齊個人物品是常識吧，一旦忘了取也該責任自負！近日一班從中國大陸北京市飛往安徽省合肥市的航班上，當飛機已在跑道滑行，其間有乘客稱不小心將筆記型電腦遺留在機場，所以堅持要下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時，全機乘客在機上喧鬧。涉事航空公司事後回應指事件先後涉及天氣和乘客原因，未知是否乘客取回電腦所致，而且根據實際情況才能決定是否會叫停正處於滑行階段的飛機。但網友質疑忘帶電腦的乘客是有權有勢人士，「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。

「代嫁師」爆紅！年薪逾200萬元＋爽吃免費婚宴 網暴動：簡直神仙工作

大陸初婚人數連年下降之際，一種名為「代嫁師」的新興職業卻走紅，其主要為準備結婚的家庭提供籌備婚禮的各種事宜，包括但不限於挑婚慶公司、找婚宴場地、選拍婚紗照等。近期，杭州1公司更以50萬元人民幣（約新台幣224萬元）的年薪招聘代嫁師，並要求應徵者「有戀愛腦」、「1年至少完成婚禮宴席100場」。相關話題登上熱搜，有網友戲言自己即使一年吃足365場、工資半價都可以接受。不過人力資源專家提醒，該職業看起來光鮮、輕鬆，卻未必適合每位求職者；作為新型職業，其發展也需要市場驗證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。