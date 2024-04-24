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陸女坐港鐵翹腳 被罵「沒教養」感委屈：我離他很遠

香港01／ 撰文／ 朱利安
1名女子在小紅書發文，表示自己乘坐港鐵時習慣翹腳，直至早前，她前往上班時卻被車內另1名大叔罵她「沒教養」。圖／翻攝自小紅書
1名女子在小紅書發文，表示自己乘坐港鐵時習慣翹腳，直至早前，她前往上班時卻被車內另1名大叔罵她「沒教養」。圖／翻攝自小紅書

香港地鐵車廂在繁忙時段非常擠迫，最近1名女子在小紅書發文，表示自己乘坐香港地鐵時習慣翹腳，近日她前往上班時被車內另一名大叔罵她「沒教養」，讓她感到非常納悶，認為自己雖然翹腳坐，但沒有阻礙其他乘客，「我平時翹腿就是兩腿平行垂直於地面」，其經歷引來網民討論。

該女子在小紅書以「在香港地鐵被罵了」為題發文，表示她乘搭香港地鐵，均習慣會翹腳而坐，而日前某天早上，她照常搭香港地鐵上班，「地鐵（座位）位置小，我覺得翹腿收得窄不容易碰到別人」，不料當時有1名大叔，指著她的腳並說了些廣東話。樓主聽不明白，本以為對方只是提醒她小心踢到其他人，她便點頭示意。

不過，樓主仍是感到無奈，「其實我還納悶，離他那麼遠，兩條腿貼在一起，怎麼會碰到他」，樓主便把雙腿再「往椅子下面收」；列車再駛過2個站，樓主後來看到該大叔在下車前，一邊搖頭，一邊說樓主沒有教養。

樓主在帖文中指出，「我納悶了，是不是香港的社會習俗就是不能在地鐵翹腿，會被認為沒禮貌？但是不碰到別人不是大家都坐的舒服嗎？」。她又上傳照片，稱自己平時翹腳時，雙腳都是盡力垂直於地面，以免阻礙其他乘客。

帖文引來網民熱議，有人留言解釋並安慰樓主，「因為地鐵比較窄嘛，翹腳之後別人就很難行走了，我有次差點被絆，妳下次注意就好啦，不需要在意那個大叔說的話」、「社會共識是不要擋住人，妳翹腳，腳伸那麼前，別人要站哪裡，上班高峰那麼多人，妳還要翹腳，要是沒人，妳躺著都可以沒人會說妳」、「內地地鐵廣播都說不能翹腳啊」、「有些人的鞋底有對著別人，雖然沒有貼到，但都是不好的，鞋底那麼髒」。

不過，也有人指只要沒有妨礙到其他人，樓主便不用太在意對方說話，「香港的地鐵比較窄，而且人又多，但是這不是妳的問題！很多人都很愛翹二郎腿，只是注意腳不要伸太出就可以了，免得絆倒別人，你自己又被踩腳」。

樓主又上傳照片，稱自己平時翹腳時，雙腳都是盡力垂直於地面，以免阻礙其他乘客。圖／翻攝自網路
樓主又上傳照片，稱自己平時翹腳時，雙腳都是盡力垂直於地面，以免阻礙其他乘客。圖／翻攝自網路

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文章授權轉載自《香港01》

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