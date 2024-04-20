廁所上一半「門底探一顆頭」！女嚇壞錄影存證 他笑稱在打掃

中國海南18日發生一起公廁偷窺事件，一名女子在公廁上廁所時，發現門下方出現一雙手撐在地面，隨後一名男子朝內探頭，試圖窺探女子如廁，所幸女子機警，立即舉起手機錄製影片存證，並報警處理，目前涉案男子已被警方拘留。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，本月18日海南海口市一間公廁內，有名女子在如廁時，遭到門外的廁所清潔人員偷窺。受害女子察覺異樣後立即拿起手機錄影存證，只見男子身穿橘色衣服、戴著手套，他將雙手撐在地上，隨後把頭伸往門下縫隙並朝內偷看，女子見狀大喊，「看到沒有，我拍到你了！」

女子強調，自己起初還心存善念，試圖導正對方，告訴他「以後不能這樣了」，豈料對方卻嘻笑辯稱他僅是在打掃。對此，女子表示，「當我看到他還在那笑說只是搞衛生而已，我決定了這種人不能和解」，且當下她害怕到不敢走出去，在廁所待了約二十分鐘，直到警察來了才敢從廁所出來。

女子也坦言，其實她並不想將此影片發布，不過看到男子仍不悔改的樣子，她便決定將影片發出來警惕更多人。該男子作為轄區內一名公廁清潔工，目前已被警方拘留，聘任公司日後也將對該男進行開除處理。