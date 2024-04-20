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舀到崩潰！香港限塑在即 她買粥餐廳改給「扁平木匙」 網看傻：根本反人類

香港01／ 撰文／夏洛特
有網友外帶1碗熱粥，卻發現餐廳提供的木製湯匙太過扁平，並不好用。圖／翻攝自FB「 香港茶餐廳及美食關注組」
有網友外帶1碗熱粥，卻發現餐廳提供的木製湯匙太過扁平，並不好用。圖／翻攝自FB「 香港茶餐廳及美食關注組」

香港22日將實施首階段管制即棄塑膠餐具和其他塑膠產品法例，「走塑」在即，不少餐廳都轉售其他替代產品，如紙制或木制外帶餐具。有網友買了1碗熱粥外帶，嘗試用餐廳提供的木製湯匙吃，但由於木湯匙尺寸較細及扁平，實難以一口口舀起來吃。不少網友熱議，並批評木湯匙設計，「這設計根本反人類」、「留著去划龍舟」，也有人表示「給這些用不到的垃圾餐具其實也不環保啦」。

有網友周四（18日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，抱怨木湯匙難用之處。

原PO於餐廳買了1碗熱粥外帶，餐廳給予了1隻木製湯匙，不過從圖片可見，木湯匙尺寸較細及扁平，每勺所能舀起的份量甚少。原PO崩潰問「怎吃啊？」，並表示本來可以很快吃完1碗粥，但換了木湯匙後要舀起液體食物卻非常不便，抱怨有夠離譜，這樣要吃到什麼時候「當吃冰棒啊」。

發文引起網友熱議，有不少網友都認為此類木湯匙因為太過扁平，並不好用，並笑言「又扁又直」、「這設計根本反人類」、「可以留著去划龍舟」，也有人表示「我猜是因為這木湯是是用一塊平木再壓微微凹狀，但凹太深會爛」、「我開始覺得這木片其實不是湯匙，他真正用法是讓你撥食物到嘴裡的」、「不要舀了，是接端碗喝啦」。

另外有網友就批評紙制或木制外帶餐具，「紙又會融，木又不好用」、「難用又浪費木材」、「重點是他還收錢，給這些沒用的東西」。亦有人認為應該趁此機會改為自備餐具，「真的不如叫人自備餐具，不好用就直接不要給」、「自備餐具就解決問題了」。

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文章授權轉載自《香港01》

餐具 餐廳 香港

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