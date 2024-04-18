網友揭香港渣打疑盜用日女星「川口春奈」照 官方急回應︰廣告公司錯誤發布
知名日本女星川口春奈有「廣告女王」之稱，竟然在香港的銀行廣告宣傳照上出現？渣打銀行香港日前在官方instagram帳戶中，發布圖片推廣多貨幣Mastercard，宣傳圖片上有1名大眼長髮女生在享用美食，乍一看似一般廣告貼文，有眼力的網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，但圖片或文案均沒有註明其名字，對是否獲授權使用感到懷疑。
有媒體就此事向渣打銀行香港查詢，獲回覆指是該行聘用的廣告公司錯誤發佈模擬圖片，銀行即時責成廣告公司作出修正，嚴正檢視相關查核流程，確保同類事件不再發生。
涉事貼文已經下架，但根據網上流傳的圖片，渣打香港推出多貨幣Mastercard扣帳卡，標榜旅行期間也可以使用，更指「必學！享受和牛超實用日語」，貼文圖上1名大眼長髮的漂亮女生在享用美食。
多名網友認出相中女生是在日本有「廣告女王」稱號的知名女星川口春奈，但貼文中沒有註明其名字，故對於是否獲授權使用感到懷疑。
據瞭解，涉事配圖是川口春奈去年為日本雜誌《Tokyo Calendar》拍攝的照片。渣打香港回復《明報》查詢時表示，由於銀行聘用的廣告公司錯誤發佈類比圖片，銀行已經即時責成廣告公司作出修正，嚴正檢視相關查核流程，確保同類事件不再發生，同時銀行感謝線民提醒，就此次個別事件造成的不便表示抱歉。而《明報》亦獲《Tokyo Calendar》回覆，指得悉涉事廣告已經下架，對此感到欣慰。
29歲日本女星川口春奈曾是潮流雜誌的專屬模特兒，隨後進入演藝界，甫出道即獲起用成為多個廣告的代言人，包括寶礦力水特，她也曾主演《不良仔與眼鏡妹》、《放學後再推理》等多部電視劇和電影。
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文章授權轉載自《香港01》
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