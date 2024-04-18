快訊

助理胞弟連2天違規被開單…新北議員竟叫警到服務處說明 基層炸鍋

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

網友揭香港渣打疑盜用日女星「川口春奈」照 官方急回應︰廣告公司錯誤發布

香港01／ 撰文：田中貴
渣打銀行香港日前在官方instagram帳戶中，發布圖片推廣多貨幣Mastercard，有眼力的網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，但圖片或文案均沒有註明其名字，對是否獲授權使用感到懷疑。圖／聯合報系資料照片
渣打銀行香港日前在官方instagram帳戶中，發布圖片推廣多貨幣Mastercard，有眼力的網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，但圖片或文案均沒有註明其名字，對是否獲授權使用感到懷疑。圖／聯合報系資料照片

知名日本女星川口春奈有「廣告女王」之稱，竟然在香港的銀行廣告宣傳照上出現？渣打銀行香港日前在官方instagram帳戶中，發布圖片推廣多貨幣Mastercard，宣傳圖片上有1名大眼長髮女生在享用美食，乍一看似一般廣告貼文，有眼力的網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，但圖片或文案均沒有註明其名字，對是否獲授權使用感到懷疑。

有媒體就此事向渣打銀行香港查詢，獲回覆指是該行聘用的廣告公司錯誤發佈模擬圖片，銀行即時責成廣告公司作出修正，嚴正檢視相關查核流程，確保同類事件不再發生。

涉事貼文已經下架，但根據網上流傳的圖片，渣打香港推出多貨幣Mastercard扣帳卡，標榜旅行期間也可以使用，更指「必學！享受和牛超實用日語」，貼文圖上1名大眼長髮的漂亮女生在享用美食。

渣打銀行香港日前在instagram宣傳其多貨幣Mastercard，有網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，目前涉事貼文已經下架。（渣打IG廣告圖片）
渣打銀行香港日前在instagram宣傳其多貨幣Mastercard，有網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，目前涉事貼文已經下架。（渣打IG廣告圖片）

多名網友認出相中女生是在日本有「廣告女王」稱號的知名女星川口春奈，但貼文中沒有註明其名字，故對於是否獲授權使用感到懷疑。

據瞭解，涉事配圖是川口春奈去年為日本雜誌《Tokyo Calendar》拍攝的照片。渣打香港回復《明報》查詢時表示，由於銀行聘用的廣告公司錯誤發佈類比圖片，銀行已經即時責成廣告公司作出修正，嚴正檢視相關查核流程，確保同類事件不再發生，同時銀行感謝線民提醒，就此次個別事件造成的不便表示抱歉。而《明報》亦獲《Tokyo Calendar》回覆，指得悉涉事廣告已經下架，對此感到欣慰。

29歲日本女星川口春奈曾是潮流雜誌的專屬模特兒，隨後進入演藝界，甫出道即獲起用成為多個廣告的代言人，包括寶礦力水特，她也曾主演《不良仔與眼鏡妹》、《放學後再推理》等多部電視劇和電影。

延伸閱讀：

台數學老師苦呻照片被盜用作跨國詐騙 點出網上騙局1特徵要留神

驚揭「Sex板女神」露骨照全是偷圖或AI繪圖 粉絲被騙足4年崩潰

文章授權轉載自《香港01》

女星 女星川口春奈 廣告 日本

延伸閱讀

陸客吃到台灣1點心驚為天人 唯一遺憾「沒多買兩盒回家」

驚蟄喚醒青蛇從天降...他隨手拍掉慘被咬 網驚：想看砂鍋大拳頭

他問五股到底誰在住？ 網提這幾種人都住那

登機為何一堆人急搶排隊？ 旅客曝「慘痛經驗」：真的有差

相關新聞

網友揭香港渣打疑盜用日女星「川口春奈」照 官方急回應︰廣告公司錯誤發布

知名日本女星川口春奈有「廣告女王」之稱，竟然在香港的銀行廣告宣傳照上出現？渣打銀行香港日前在官方instagram帳戶中，發布圖片推廣多貨幣Mastercard，宣傳圖片上有1名大眼長髮女生在享用美食，乍一看似一般廣告貼文，有眼力的網友發現宣傳圖片的女生正是女星川口春奈，但圖片或文案均沒有註明其名字，對是否獲授權使用感到懷疑。

周大福變周大「褔」！ 陸女買金慘中計 網笑翻：差一點買對

山寨貨市場十面埋伏，商標或商戶名稱「只差一點點」就已經謬之千里。中國大陸1名婦人向消費者投訴平臺求助，早前在淘寶經「周大福」購買3件1.5克金飾，盛惠2,000人民幣（約8,932新台幣），但到手後發現金飾較重，磅重時發現單件接近3克，所以詢問對方，但對方回復稱使用塑膠工藝，女事主經瞭解後發現自己光顧「周大褔」，其「褔」字和香港售賣珠寶金器集團周大福多一點，周大福更澄清，「周大褔」並非其旗下店鋪，提醒女事主謹慎消費。

寶刀未老？四川伯花110元「嫖娼57歲女」 陸網驚：81歲還有這念頭

四川一名81歲男子花25元（人民幣，約新台幣111元），嫖娼一名57歲女子，被警方發現並依法行政處罰…

虛擬AI人物劉強東直播 觀看超2000萬…網：少了些感情

以京東創始人、董事局主席劉強東為形象的虛擬AI人物「採銷東哥」16日晚間進行直播帶貨首秀，一口氣介紹了多種家電，近一小時...

影╱半馬變「伴馬」！非洲跑者放水中國選手衝線 賽後認「來陪跑的」

英國衛報報導，中國北京14日舉行半程馬拉松，吸引國際好手共襄盛舉，中國選手何杰勇奪男子組冠軍卻爆出跑假賽爭議，3名領先的...

床正前方是馬桶！上海「1室1廳」套房月租1300元 剛上傳影片秒出租

上海有一套號稱「一室一廳」的租屋單位，月租金只要300元人民幣（約新台幣1300元）就能租到，引發網友熱議，因為這所謂的「一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。