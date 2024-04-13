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結婚4年沒同住過！人妻曝1原因難忍老公惡習：想離婚了

香港01／ 撰文／謝茜嘉
香港人妻指出，雖與老公交往十多年，但因一原因無法與他同住。圖／pakutaso
香港人妻指出，雖與老公交往十多年，但因一原因無法與他同住。圖／pakutaso

這樣的婚姻關係猶如名存實亡！有人妻近日於網上分享婚姻煩惱，指出與老公交往15年，因想了結父母心願才結婚，但婚後第1天她才發現與老公生活習慣不合，老公弄亂居所，卻從來不願整理，她忍受不了，結婚4年來一直在娘家居住，「從來都沒一起生活過」。她曾想過離婚，卻始終沒勇氣提出和溝通「如何繼續走下去」。

不少網友對樓主在長久交往下卻不清楚老公性格感到詫異，認為兩人一直以來的溝通都出現問題，「交往10幾年都不知道他的個性」、「分開住4年都可以接受？不好說你不離婚，平時如何溝通都成問題」；亦有人指出結婚出發點已是錯，沒考慮清楚為結而結。

該人妻於香港討論區以「結婚4年，但從來都沒一起生活過」為題發文，指出與老公在2003年尾開始交往，戀愛15年後，在2019年因想了結老人家心願才結婚，但在婚後第1天她就一直於娘家居住，「一個月只有一、兩晚見面逛街吃飯！平時都不聞不問，各過各的生活！」，但每當有家族聚餐時，老公都會做足表面功夫，「做到好像很疼老婆，又夾菜又盛飯的」。

人妻解釋為何不與老公同住，無奈指「是因為屋子被他搞得亂七八糟，整天問他何時整理，他就永遠會說放假會收拾，但從來都沒做到」。人妻說，已等老公改變等了4年，「最近的1年每天都會想不如算啦，不要再等了，不要再等他所謂的承諾」。人妻表示，其實心裡很想做了結，心想「不如乾乾脆脆離婚啦！」，但始終沒勇氣與老公溝通，「去和他討論兩人之間該如何繼續走下去」。

帖文引來熱議，有網友指出，樓主與老公根本沒深入了解對方和溝通，「你們從來沒有住在一起，也就是沒正式面對過同住的種種衝突，就已經說要離婚，若真正住在一起，可能更快。你們要面對的，除了沒試過的婚姻生活，還有沒見識過真實的對方，和另一面的自己，因為交往了十幾年，只是代表非常熟悉在戀愛時期的他和妳。婚姻生活是另一個世界！」。

有網友甚至指出樓主根本不夠愛老公，當初就不應為父母而結婚，「根本一開始就不應該為老人家為結婚而結婚， 你自己都很有問題。如果你覺得屋子亂，你可以與他一起整理，他不整理你整理囉，一樣可以」、「嘩，整理下屋子叫什麼承諾？要等4年？愛極你有限啦，這種結婚法，比交往還糟。離啦，有等於無，要他做什麼」、「不整理都會導致離婚，好似好兒戲啊，我想最重要是你已經不愛他了」。

有網友批評，樓主老公也太過於懶惰，「完全不整理的人也沒多恐怖，就是太懶惰，無論男女都是」。有網友就建議「請個打婦阿姨來整理啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

生活習慣 結婚 老公 離婚

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