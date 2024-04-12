金魚街奇店變小紅書打卡聖地 老闆反拍內地女+奇招反擊被讚高招

只要在小紅書搜尋「香港打卡」就會跑出很多香港人感到莫名奇妙的打卡地點，當中包括拿著麥當勞食物跟麥當勞道的路牌打卡。其中一個為大陸人所追棒的打卡地點，就在金魚街！而金魚街有一家金魚店，以老闆暴躁廣為人知，而他的金魚店竟然會成為大陸網友打卡必到的地方！老闆最近還開設小紅書，更使出奇招吸金！

這間金魚店之所以吸引到大陸網民，全因老闆在店內貼滿手的寫「大字報」，當中包括「如果你不是弱智的，請不要將魚撈出撈入」、「如果你不能看管好自己的小朋友。本店不歡迎小朋友進入」、「不是魚臭、不是雀屎臭、是豬大腸的屎臭味、是臭豆腐的臭味」、「污染全球人的海洋排放核污水，危害全球可恥堅決反對」、「這家店老板比較麻煩躁底，留意你的問題，你廢向，他就會廢答你」。

單憑用字就知道老闆有多暴燥，原以為他會討厭大陸人打卡影響生意，結果他卻在當眼地方貼上一張大字報「各位自由行的同胞朋友，你們好，歡迎來香港金魚街《請隨便拍照》祝旅途愉快！」歡迎大陸遊客打卡！結果令這家金魚檔紅到小紅書，成為小紅書的打卡必到「景點」之一。

不過大陸遊客打卡「旺丁不旺財」，由於他們無法把魚帶回大陸，所以通常在門外拍照打卡，有時反而阻擋了真正想購物的客人。為了應對這個情況，老闆就竟然使出奇招吸金！他近日在小紅書開了帳號，更在店舖當眼位置貼上「小紅書《精彩金魚老》」還加上「HI，可以關注我嗎？」

他在小紅書除了分享店內的金魚，還有那些來打卡的遊客！老闆像集郵般，每次看到大陸遊客打卡，他都會在旁邊一同拍照，並把這些來店的美女照片分享到小紅書！最近還發了一張照片，照片上是他手寫的大字報，內容是「請隨便自取，拿來拍照用，拍完請放回，有拍照的可以支持一下嗎？謝謝！」

老闆竟然放了兩包金魚作為「拍攝道具」，供遊客使用。至於支持的方式，就是旁邊的Alipay QR Code，老闆附以長文指香港生意難做，「如果能得到大家支持下，那怕一兩塊錢也好，我將非常感謝，感恩，謝謝！」及後他更強調「這是自願性的，如果不方便也歡迎隨便拍照，謝謝！」

網友回應？

這張照片發布後，不少網民留言表示支持，「同條魚影相，條魚留給真正有緣人，各取所需」、「其他香港商家好好學一下這位老闆的變通」、「老闆祝你發財」、「哇有格局！我會更願意花同樣的錢拍完照，但是金魚留給真正原因養的人，我帶回家肯定就養不活了」、「老闆好有情緒智商，這樣表達令人感覺好舒服」、「老闆好有頭腦 ！我相信小姐姐們多多少少都會掃的！」

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文章授權轉載自《香港01》