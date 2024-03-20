丈夫突紋2花花圖案...人妻揭發渣男「講到明」出軌 後續更崩潰

今時今日不少人都會紋身，外界未必明白刺青設計意義，但通常紀念或象徵重要的人和事。外國1名人妻在網上表示，丈夫大約2年前突然想紋身，甚至付諸實行，先後紋了百合（Lily）和常春藤（Ivy），人妻本來不以為意，直到意外揭發丈夫有1名叫作莉莉（Lily）的女同事，她才如夢初醒，丈夫最初否認出軌，最終承認偷腥，甚至和小三生下1名女兒，命名艾薇（Ivy），雖然丈夫極力挽回，但人妻決定離婚，網民紛紛留言指「做得好」、「連女兒都有，甚至為她們紋身，渣男一早做了決定」、「分手要狠，比相戀勇敢」。

43歲樓主在「Reddit討論區」表示，和丈夫結婚19年，女兒即將18歲，本身以為婚姻美滿，但年半前，丈夫聲稱見到有女親友嫁給1名身上有多個紋身圖案的男子，他突然想有樣學樣，最終在左胸紋了1朵百合（Lily），樓主其實不太喜歡，但沒有發表任何意見，「始終男性都有身體自主權」，1年多後，丈夫更增添常春藤（Ivy）刺青圖案圍住百合。

不久樓主知道丈夫公司舉行聚會，同事可以攜眷出席，但丈夫不太想樓主參加活動，樓主大感奇怪，因她過往一直都有參加，只不過近年有疫情，所以無法前往，但如今一切回復正常，不明白為何她不能參加其公司聚會。

最終丈夫被說服攜同樓主出席，其間樓主認識丈夫的1位女同事，他們在相同部門工作，職位一樣，所以經常一起工作，而對方的名字剛好就是莉莉（Lily）。

樓主此時大起疑心，懷疑丈夫的百合紋身代表該名女同事，但不知道常春藤紋身代表什麼，丈夫最初否認出軌，發誓只是巧合，最終承認他們在過去2年發展出婚外情，甚至生了1名女兒，莉莉為女嬰改名叫作艾薇（Ivy），丈夫在女兒出世數個月後就開始紋身，先後代表小三和他們的女兒。

證據確鑿加上自首，丈夫懇求樓主不要離婚，甚至打算尋求夫妻輔導挽救婚姻，但樓主始終無法原諒對方，由於雙方皆有工作，而且2人的女兒即將成年，所以樓主不會獲得贍養費，所有資產將被分割，樓主想不到人到中年才會離婚，直言「非常震驚」。

多名網民紛紛留言支持樓主，指出「應該離婚」、「渣男為小三和女兒紋身，內心已做了決定」、「好心一早放開我，從頭努力也坎坷」。

（Reddit討論區）

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文章授權轉載自《香港01》