尷尬！住酒店41樓 情侶全裸開窗簾驚見1幕崩潰 竟被他們看光光

住酒店竟然被看光光！大陸一對情侶入住杭州一家貴價酒店41樓江景房，裸體的他們打開窗簾想欣賞窗外美景，沒想到竟然見到工人正在高空清潔窗戶，全裸的2人隨即被「看光光」。2人頓時氣炸，明言若酒店無合理交代，就會告上法庭；酒店則回應，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆，但指有在客房內擺放提醒字條，盡力提醒客戶留意。

綜合大陸媒體報道，徐先生與女友本月6日入住杭州康萊德酒店41樓江景房，一晚要價1,649人民幣（約7,340台幣）。住在41樓高空，原以為「相當安全」，沒想到第二天早上他們興起打開窗簾看景色，竟看到窗外有工人正在清潔窗戶，讓赤身裸體的他們「被看光光」，場面相當尷尬。

徐先生事後「氣炸」，認為自己隱私遭被侵犯，又批評酒店處理方法不妥。他指出，雖然酒店房間有設置提示牌說「必要時把窗簾關起來」，但酒店職員沒有提醒他們具體時間，而原本他們當天退房，酒店卻叫他們多待2天等候處理消息，結果問題仍是沒有解決，令他們白白多付2天房費。徐先生要求酒店書面道歉，退還房費並補償精神損失。

酒店回應說，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆，但強調有在客房內擺放提醒字條，盡力提醒客戶。杭州上城區文廣旅體局則表示，只能說酒店在服務上有瑕疵，惟沒有觸犯「隱私」，很難從法律上界定取證。

事件引來網民熱議，有網民認為酒店處理方法有問題，「這種酒店都該通知的吧」、「擦玻璃的話酒店應該要告知吧。正常的開着窗簾，自己辦公或者休息的時候，窗戶突然出現個擦窗的也容易被嚇到」、「隔着熒幕都已經覺得很尷尬了……」。也有網民認為事主也有責任，「沒穿衣服就拉開窗簾？怪誰呢？」、「擦玻璃的也被嚇了一跳」。

酒店回應說，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆。（示意圖/／網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》