快訊

台大擬增林智堅條款 「3年2人學位遭撤」校方將訪視系所

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尷尬！住酒店41樓 情侶全裸開窗簾驚見1幕崩潰 竟被他們看光光

香港01／ 撰文：布萊恩
徐先生與女友入住杭州康萊德酒店41樓江景房，沒想到第二天早上打開窗簾看景色，竟看到窗外有工人正在清潔窗戶，讓赤身裸體的他們「被看光光」。（網上圖片）
徐先生與女友入住杭州康萊德酒店41樓江景房，沒想到第二天早上打開窗簾看景色，竟看到窗外有工人正在清潔窗戶，讓赤身裸體的他們「被看光光」。（網上圖片）

酒店竟然被看光光！大陸一對情侶入住杭州一家貴價酒店41樓江景房，裸體的他們打開窗簾想欣賞窗外美景，沒想到竟然見到工人正在高空清潔窗戶，全裸的2人隨即被「看光光」。2人頓時氣炸，明言若酒店無合理交代，就會告上法庭；酒店則回應，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆，但指有在客房內擺放提醒字條，盡力提醒客戶留意。

綜合大陸媒體報道，徐先生與女友本月6日入住杭州康萊德酒店41樓江景房，一晚要價1,649人民幣（約7,340台幣）。住在41樓高空，原以為「相當安全」，沒想到第二天早上他們興起打開窗簾看景色，竟看到窗外有工人正在清潔窗戶，讓赤身裸體的他們「被看光光」，場面相當尷尬。

徐先生事後「氣炸」，認為自己隱私遭被侵犯，又批評酒店處理方法不妥。他指出，雖然酒店房間有設置提示牌說「必要時把窗簾關起來」，但酒店職員沒有提醒他們具體時間，而原本他們當天退房，酒店卻叫他們多待2天等候處理消息，結果問題仍是沒有解決，令他們白白多付2天房費。徐先生要求酒店書面道歉，退還房費並補償精神損失。

酒店回應說，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆，但強調有在客房內擺放提醒字條，盡力提醒客戶。杭州上城區文廣旅體局則表示，只能說酒店在服務上有瑕疵，惟沒有觸犯「隱私」，很難從法律上界定取證。

事件引來網民熱議，有網民認為酒店處理方法有問題，「這種酒店都該通知的吧」、「擦玻璃的話酒店應該要告知吧。正常的開着窗簾，自己辦公或者休息的時候，窗戶突然出現個擦窗的也容易被嚇到」、「隔着熒幕都已經覺得很尷尬了……」。也有網民認為事主也有責任，「沒穿衣服就拉開窗簾？怪誰呢？」、「擦玻璃的也被嚇了一跳」。

酒店回應說，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆。（示意圖/／網上圖片）
酒店回應說，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆。（示意圖/／網上圖片）

延伸閱讀：

倫常慘劇│露台關押虐死全裸父「伏屍排泄物」　不孝女1原因獲減刑

21歲女主播「邊直播邊愛愛」以為無人知 　窗戶倒影出賣要被罰了

文章授權轉載自《香港01》

酒店 全裸 客戶 女友 情侶

延伸閱讀

最牛一輪／立端績優 統一29按讚

國台辦主任宋濤首談「統一後」 陸委會：空談宣傳不如務實

粵港澳大灣區經濟總量 去年逾1.8兆美元

全面通關以來新高 內地客訪港單日衝10萬

相關新聞

尷尬！住酒店41樓 情侶全裸開窗簾驚見1幕崩潰 竟被他們看光光

住酒店竟然被看光光！大陸一對情侶入住杭州一家貴價酒店41樓江景房，裸體的他們打開窗簾想欣賞窗外美景，沒想到竟然見到工人正在高空清潔窗戶，全裸的2人隨即被「看光光」。2人頓時氣炸，明言若酒店無合理交代，就會告上法庭；酒店則回應，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆，但指有在客房內擺放提醒字條，盡力提醒客戶留意。

只要有心哪裡都是家？男爽睡IKEA大床 網見1舉動大酸：真有良心

是太累了吧？香港網路瘋傳一張男子在宜家家居（IKEA）內床上熟睡照片，上床前更脫下鞋子，以免弄髒床鋪，恍如在家裏一般。網友看後嘖嘖稱奇，笑言「不試試看怎麼買啊？」、「大眾居所」，也有網友大讚男子1舉動有良心，「算有良心，脫鞋子」...

提前退休不是躺平 24歲女自製「倒計時日曆」賺夠888萬即退休

不少「打工仔」都會提前計劃退休生活，有人想要環遊世界，有人想與家人共聚天倫。湖南長沙24歲少女小故（化名），就因為自製一份「4500天退休倒計時日曆」爆紅。她介紹，自己崇尚「Fire」精神，並計劃賺夠200萬（約新台幣887萬元）便「退休」...

23歲女應聘用iPhone遭嗆「不賺錢怎買」 人資道歉：壓力很大才說的

上海一名女子日前發文稱，「在某招聘軟件沒回消息被HR指責沒禮貌，還被HR質疑23歲用蘋果手機，一度衝上微博熱搜；該招聘人員...

25歲正妹「賣身救父」籌天價醫藥費 獲捐款救助現況曝

河南竟有女子為救父親，自願「賣身救父」！該女子於2020年為籌措40多萬元人民幣（約新台幣177萬）救病重父親，竟然在網上「徵婚」，指誰能拿出這筆救命錢，她就嫁給誰。起先，女子被誤會是招搖撞騙的拜金女，不過在傳媒報導後，人們開始了解女子的苦況，不少熱心市民紛紛捐款幫忙，令女子不需「賣身」也能救到父親...

河南名校女靠「拾荒」月入破萬 稱已實現財務自由

河南有個名校畢業女生毅然褪去光鮮亮麗的白領，以拾荒為業且樂在其中，並說月入上萬（人民幣，下同）算是實現某種程度的財務自由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦