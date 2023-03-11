「超膩的香草味」一進百貨商場被甜味激到像中毒 引網友共鳴
自疫情開關後不少大陸旅客會來香港購物逛街，刺激旅遊業帶動香港經濟，其中逛商場就是其中一個必到行程，尤其在商場林立的尖沙咀。一位大陸網友發文表示自己日前逛完位於尖沙咀的K11 Musea，卻因為場內香味濃烈，令她感到頭暈不適，甚至有「中毒」的感覺，帖子貼出發引起大量中港網友共鳴！
相信曾去過尖沙咀K11 Musea的網友都知道，商場內總有一股獨特的香味，要形容的話似是雲呢拿、一點豆香、一點木質檀香，甜甜的味道有人喜歡也有人抗拒。近日一位大陸女旅客發文，表示遊港時踏入了K11 Musea商場，卻因為場內的香氛濃烈，令她感到非常頭暈，崩潰地表示「K11 Musea到底用的什麼香氛，要中毒了」，她認為味道「有點像蛋糕，有點像甜甜圈，聞多了又覺得很甜」。
帖子出街後引起不少中港網友的共鳴，紛紛表示「太甜，不好聞，每次聞到都想反胃」、「超膩的香草味」、「有朋友說了這什麼怪味道」、「這個香味太濃，每次進去都覺得頭暈」，甚至在離開商場時身上也沾上了同樣的香氣。也有大陸網友稱香味極似小時候經常玩的「泥膠」，獲得很多網友的認同。
不過，也有網友表示十分喜歡K11 Musea的香氛味道，「我覺得好好聞」、「我就很喜歡這個甜甜的味道」、「超級無敵香，很愛這種味道」，甚至還特意去找相似味道的香水，後來有網友解答商場內的香水店Parisine有售賣同款的雲呢拿香水，香水名稱正正就是「K11」。
根據傳媒報道，K11 Musea的「焦糖」香味是由新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛親自挑選，也是由調香師親自調製的專屬味道。其香味也是氣味行銷（Scent Marketing）的其中一環，只要聞到味道就會聯想起K11 Musea，取悅顧客和提升品牌形象，美食調的香氣也可以增加顧客的購物慾。
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文章授權轉載自《香港01》
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