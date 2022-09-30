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任性女火車站與友人吵架 一氣下將行李箱扔進列車與月台間縫隙
江蘇南京南站日前發生驚險一幕，一名年輕女子在與朋友吵架後，竟將行李箱扔進列車與月台縫隙，導致列車延誤。事後，事主遭到行政拘留6日的處罰。
事發於周一（26日）下午3時45分，身穿白衣的王某某與黑衣的女友人張某結伴到南京遊玩，計劃當日返回，可是二人在候車時因瑣事發生矛盾，繼而在月台上爭吵。
此時，G7485列車已經進站，張某見爭吵無果決定徑直上車，隨後王某某一氣之下竟將隨身攜帶的藍色行李箱扔進高鐵股道。
幸好，工作人員及時發現，立刻通知列車司機暫停發車，並報警。行李箱最終被順利取出，事件未釀成大禍，但導致列車延誤了3分鐘。兩女之後被民警帶至南京南站派出所進一步調查。
對於王某某任性的違法行為，民警進行了嚴厲的批評教育，並對其處以行政拘留6日。
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文章授權轉載自《香港01》
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