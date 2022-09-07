男網紅為刷流量拍片生吃蜜蜂 嘴巴遭刺傷秒腫像香腸 下場超慘

為了刺激流量，可以去到幾盡？大陸1名男網紅拍片表演生吃蜜蜂，結果一放入口即出事，嘴巴被蜜蜂咬傷，瞬間變雙潤腸，眼睛臉部腫脹，說話漏風，需前往醫院治療，最終更被社交平台封鎖帳號。

貴州安順1名男網紅早前在抖音平台發布1條影片，片段開首就說「最近按讚不夠，霸王漢來湊，今天給你們表演一小段生吃兩隻霸王漢，又指自己不管怎樣都會吃，「大不了叫我老媽在家煮好稀飯，直接開吃」。其後他用筷子夾着2隻蜜蜂放入口中，下秒隨即下身發出慘叫聲。

男子再次面對鏡頭時，嘴已被蜜蜂咬傷，兩唇腫得像香腸般，並說「這霸王漢果然名不虛傳，這嘴巴都是燙的」，又透露應該只能吃粥，並到醫院檢查一下。男網紅到達醫院門口還說，「我的安全你們不用安心。我這個行為你們不要模仿，大意不得」。

據悉，這名網紅不是第1次拍這類瘋狂影片，「吃飽飯找不到事情幹」成了他每次拍片的開場白，有次曾經未做任何防護措施，用各種方式去捅蜂窩等等，早在半個月前亦曾生吃1隻活蜜蜂。

男子再次面對鏡頭時，嘴已被蜜蜂咬傷，兩唇腫得像香腸般。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》