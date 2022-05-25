男童撞倒天線寶寶成國際熱門新聞 5.28萬港元兌這國外幣是1.5億元

旺角朗豪坊玩具店Kk plus店內1個標價5萬多元的「天線寶寶」模型，遭1名5歲童撞倒，媽媽曾賠償逾3萬元，現已全數獲店方退回。撞倒「天線寶寶」事件已火速「衝出國際」，目前已被馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、印度、印尼、阿根廷等地傳媒報導，又提到事發影片在社交平台網上瘋傳。而各國報導各自把港幣兌換成當地貨幣，講述模型的身價高得嚇人。以原價58200港元，在印度可兌成約52萬盧比，都已達6位數，印尼的數字更嚇人，可兌成約9831萬印尼盾，而在越南則可兌成約1億5339萬越南盾，即達9位數金額。

「撞倒天線寶寶」事件成全港熱門話題，一夜之間更傳到外國Reddit討論區引來熱議，不少網民被損毀的「天線寶寶」模型標價嚇倒。事件今日被多國外媒報導，包括馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、印度、印尼、阿根廷等，除了東南亞多國以各國語言講述事件，天線寶寶竟引起遠至美洲的阿根廷媒體都發文講述，當地聖胡安省地區媒體「Tiempo de San Juan」用西班牙文報導事件。

外媒主要提及事件起源於1條網上瘋傳影片，標題離不開提到男童被指「砸爛」1個天線寶寶模型，而且原價標明是52800港元，男童媽媽曾賠償3萬多港元。各國報導時都把港幣兌換成當地貨幣，以便讓讀者明白該模型身價有多高。以原價52800港元為例，新加坡可兌換約9200坡元、泰國兌成約23萬泰銖、印度則是約52萬盧比、印尼可兌成約9831萬印尼盾，即達8位數字，但數字上最誇張的是越南，可兌成約1億5339萬越南盾，即達9位數金額。而報導亦有提及事件引起爭議及有後續，例如引述港媒提及的律師意見，以及KKplus經理回應等。

另外，事件亦成為一眾社交網站「小編」的宣傳良機，除了一早發帖跟上話題的IKEA，寶蓮禪寺亦在facebook發文宣傳，上傳天壇大佛外觀照片，表示樓梯維修工程仍在進行，暫未對外開放，但提及「一定撞不倒」，「大家努力抽乾水塘水」，吸引不少網民讚「最佳宣傳」。

事件被外國傳媒報道，包括越南。2sao網站截圖

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文章授權轉載自《香港01》