男童撞倒20萬「天線寶寶」只能賠錢 媽事後看影片：被詐騙了

小朋友在店內打爛玩具，到底是哪方有責？周一（23日）網上瘋傳數張相片和1段CCTV錄影片段，顯示1名5歲男童在玩具店內意外碰跌1.8米高的「黃金天線寶寶」模型，模型倒地毀爛，現場有牌子寫明「如有損壞 照價賠償」，標價為港幣「$52800」（約20萬台幣）。事件惹來網友熱議，有人指片段看來男童是背向模型，輕輕一靠模型即倒下，質疑店方貨物擺放不當。

男童的媽媽事後在網上發文表示，已就事件賠償了港幣3萬多元（約10幾萬台幣），當時還以為是兒子不小心，但看到影片後則覺得不合理。大批網友則湧到事發的玩具店facebook專頁留言，直斥店方有錯。至周二（24日）凌晨零時許，事發店舖Kk plus在官方fb發出澄清聲明稿，強調事件是在雙方同意下徹底解決，處理方法是由事主主動提出，因事件已為雙方帶來不必要之輿論壓力，該公司將主動聯絡事主跟進。

事發玩具店是位於香港旺角朗豪坊的Kk plus，店內售賣許多潮流玩具。本周日（22日）傍晚6時許，一對父母帶同分別5歲及3歲兒子到店內購物，涉事男童的媽媽事後在個人fb發文，指當時自己在看其他東西，沒有留意到事發情況，惟突然聽到很大聲，回頭已見到模型倒地爛了，店員即說長子踢倒模型。網上流傳的照片見到，該隻1.8米高的「黃金天線寶寶」模型倒地後四分五裂，疑是涉事的男童望着碎片顯得不知所措，身旁媽媽則繞起雙手、後方爸爸以手叉腰，看來既無奈又氣結，似乎對兒子的行為感到生氣。現場1名男店員正處理事件，而模型內部是空心。

該名港媽在帖文中形容，當時全家都呆了，她與丈夫亦即時賠錢，其後表示「埋單三萬幾，我真心理壓力好大」，又指如果兒子故意以及不小心，就是她教得不好。然而她其後收到事發片段，認為自己被詐騙，直指兒子是「碰到」模型，又認為那麼昂貴的模型沒有被圍着是不合理。

片段顯示男童走近「黃金天線寶寶」的模型，模型高度等於男童身高約2倍，男童走近後背對模型似想靠著，看似只是輕輕一靠，模型即突然倒下，男童受驚轉身想拉住模型，但已無法阻止。

網友原先都以為是男童頑皮大力推撞打爛店中玩具，認為應該賠償，但看過片段後風向逆轉，紛紛指男童並非故意破壞模型，質疑店方貨物擺得不好，該模型巨大而輕身，輕碰亦很容易倒下，但卻沒有任何圍欄，一般顧客也有機會碰到而導致損壞，認為事件中店方也有錯。至周一晚上有不少網友湧到事發玩具店的fb專頁留言，稱小朋友沒受傷而是幸運，根本不能要求賠償，要店方盡快交代，但店方截至深夜暫未有回應。另有網友認為，家長任何時候也有責任看管好小孩，尤其是在玩具店，小孩一時興奮可能會觸及陳列品，「如果當時有家長在身邊，可能可以即時拉住模型」。

Kk plus於周二（24日）凌晨零時許發出澄清聲明稿,指為免有人散播謠言，誤導視聽，故就事件作出聲明，指事件是在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是由事主主動提出，又指該大型擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性。對於售價問題，聲明指那是首版印刷之原型品，官方之預售價格為$52800，當中成本涉及多方面費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等。聲明強調，該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便，但該公司亦會重新審視所有擺設的展示安全。鑒於事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，公司將主動聯絡事主跟進。

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文章授權轉載自《香港01》