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火星同款！中國北方沙塵天氣影響 北京上空出現「藍太陽」
中國北方周四（21日）出現大範圍沙塵天氣，據中國傳媒報導，北京受沙塵天氣影響一度出現「藍太陽」，有如「火星同款」。
對於北京上空的「藍太陽」，有專家解釋到，這是「米散射現象」，因為空氣中存在的灰塵、水滴和來自污染物的顆粒等大微粒，散射和吸收了波長更長的紅光導致紅光減少，所以太陽看起來是藍色的。專家還提醒到，不要用肉眼直接觀看「藍太陽」。
另外，據了解，因火星大氣稀薄，96%左右的大氣都是二氧化碳，在吸收波長較長的光後，便留下了波長較短的藍色光。加之火星大氣中殘留的沙塵暴後留下的微小粒子，便具有了較強的藍光散射能力，強度接近紅光10倍左右。因此就有了「火星同款」的說法。
同日，中央氣象台發布沙塵暴藍色預警，並預料21日8時至22日8時，新疆南疆盆地、內蒙古中西部和東南部、寧夏、陝西中北部、山西中北部、河北、北京、天津、吉林西部、黑龍江南部等地有揚沙或浮塵天氣。
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文章授權轉載自《香港01》
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