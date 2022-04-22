快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火星同款！中國北方沙塵天氣影響 北京上空出現「藍太陽」

香港01 / 孫聖然報導
北京出現「藍太陽」，引發關注。 圖／香港01
北京出現「藍太陽」，引發關注。 圖／香港01

中國北方周四（21日）出現大範圍沙塵天氣，據中國傳媒報導，北京受沙塵天氣影響一度出現「藍太陽」，有如「火星同款」。

對於北京上空的「藍太陽」，有專家解釋到，這是「米散射現象」，因為空氣中存在的灰塵、水滴和來自污染物的顆粒等大微粒，散射和吸收了波長更長的紅光導致紅光減少，所以太陽看起來是藍色的。專家還提醒到，不要用肉眼直接觀看「藍太陽」。

另外，據了解，因火星大氣稀薄，96%左右的大氣都是二氧化碳，在吸收波長較長的光後，便留下了波長較短的藍色光。加之火星大氣中殘留的沙塵暴後留下的微小粒子，便具有了較強的藍光散射能力，強度接近紅光10倍左右。因此就有了「火星同款」的說法。

同日，中央氣象台發布沙塵暴藍色預警，並預料21日8時至22日8時，新疆南疆盆地、內蒙古中西部和東南部、寧夏、陝西中北部、山西中北部、河北、北京、天津、吉林西部、黑龍江南部等地有揚沙或浮塵天氣。

延伸閱讀：

上海副市長視察民宅照片曝光　桌上及雪櫃堆滿食物引質疑

上海市衛健委教「正確開快遞六步」　義工勿敞開防護帽進餐

文章授權轉載自《香港01》

火星 沙塵暴

相關新聞

火星同款！中國北方沙塵天氣影響 北京上空出現「藍太陽」

中國北方周四（21日）出現大範圍沙塵天氣，據中國傳媒報導，北京受沙塵天氣影響一度出現「藍太陽」，有如「火星同款」。

到職前染疫遭解聘 香港首宗新冠歧視興訟

一名25歲男子獲香港大通金融公司聘任為業務發展經理，到職前確診新冠肺炎，留醫兩周康復後，公司告知他職位已被他人取代，平機...

上海居民反覆現身新聞中疑為臨演？ 網笑：如有雷同實屬巧合

近期，上海金山「防範區」的小區採取「一戶一證」的方式，讓居民分時段到指定的超市採購物資。惟網傳一段新聞片段顯示，一名女住戶在片中多次出現，人物介紹字幕更一度顯示她是當地的書記。

恐龍沒完全滅絕？院士科普太驚人 「後代演化成雞鴨鵝等鳥類」

一則「院士稱恐龍沒有滅絕」的視頻火了。節目中，院士科普鳥類是恐龍的後裔。網友紛紛驚訝，平時吃的雞，竟是「恐龍的後代」。

「老公智商140＋我顏值高」 她13年生7胎：不生浪費基因

中國大陸2021年以前長期實施計劃生育，超生即須繳納社會扶養費，依照不同地區，每胎從5萬至35多萬人民幣不等（約為新台幣20萬至150萬）。然而，一位大陸網紅不惜支付上百萬人民幣（約為新台幣450萬）的社會扶養費，也要生育7名子女，甚至直言「還可以再生！」。

上海95歲老婦拒隔離大戰6警 夜間翻牆逃出被稱上海灘「佘太君」

上海嚴格執行疫情防控，一旦檢出陽性一律先拉到方艙醫院隔離。上海某社區95歲老太太被檢出陽性，拒絕被送入隔離點，她持掃帚驅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。