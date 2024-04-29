回應大陸善意鬆綁陸客來台名額？ 陳建仁：早就準備好了

中國大陸對台開放部分的觀光以及文旦進口，但時間點被認為是「做球」。行政院長陳建仁今參加「五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，會前媒體聯訪時詢問，中方宣布先恢復福建居民到馬祖旅遊、還準備開放30個主要城市海空直航，傅崑萁則向行政院喊話，一天開放15000到2萬名顧客來台，台灣可能鬆綁一天2000名顧客來台的限制嗎？陳建仁表示，對於相關回應台灣早就已經「準備好了」，他也請陸委會和交通部積極釐清陸方開放的各項內容，並呼籲雙方盡快回來原來的平台做良好的溝通，雙方都有責任來支持健康有序的交流。

陳建仁表示，支持兩岸健康有序的交流。台灣也一再呼籲兩岸之間應有的對等尊重，不設立任何政治前提，不斷釋出善意、累積彼此之間的互相了解。但實際上在前一段時間，台灣不斷跟中國呼籲，對方卻以不理性的政策回應、並阻擋雙方的交流和貿易，他感到相當遺憾。

他指出，中方的宣布雖然「並不完全符合」台灣的期待，不管是幅度和內容，他仍然樂見這樣一個對於台灣的呼籲，相信這是一個好的開始。他指出，政府實際上早已準備好相關回應，希望能夠使兩岸之間有更好的交流。