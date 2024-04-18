快訊

助理胞弟連2天違規被開單…新北議員竟叫警到服務處說明 基層炸鍋

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

中俄海警舉行首次工作會談：攜手維護地區安全穩定秩序

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸與俄羅斯近日在海參崴舉行首次海警工作會談，圖為雙方去年4月在摩爾曼斯克舉行「高級別工作會晤」。（圖／取自大陸駐俄羅斯大使館官網）
大陸與俄羅斯近日在海參崴舉行首次海警工作會談，圖為雙方去年4月在摩爾曼斯克舉行「高級別工作會晤」。（圖／取自大陸駐俄羅斯大使館官網）

大陸海警局去年與俄羅斯聯邦安全總局去年4月簽訂了備忘錄，近日在海參崴舉行首次海警工作會談，雙方就加強務實合作達成廣泛共識，一致同意將攜手努力為維護地區安全穩定秩序作出新的積極貢獻。

大陸海警局官微18日晚間指出，應俄羅斯聯邦安全總局邊防局邀請，大陸海警局4月16日至18日派工作組赴海參崴（俄名：符拉迪沃斯托克）參加「中俄海警工作級會談」，這是兩機構繼去年簽署合作備忘錄後召開的首次工作級會談。

消息指，雙方對年內計畫開展的系列交流合作進行了研究磋商，開展了作業研討、桌面推演、海域勘察等活動，並就加強務實合作達成廣泛共識，一致同意將攜手努力為維護地區安全穩定秩序作出新的積極貢獻。

此前在去年4月24日至25日，大陸海警局與俄羅斯聯邦安全總局在俄國西北部的摩爾曼斯克舉行「高級別工作會晤」，大陸海警局局長郁忠與俄羅斯聯邦安全總局第一副局長兼邊防局局長弗拉基米爾·格里高利耶維奇·庫利紹夫大將共同簽署「關於加強海上執法合作的諒解備忘錄」，並觀摩「北極巡航2023」海上實戰演習。

當時大陸軍事專家邵永齡指出，雙方簽署備忘錄後，大陸海警將走出國門，參與北極和北極海執法任務。她認為，中俄海警在北極海海域的巡航是維護北極秩序的重要一環，將為大陸未來的北極科考活動奠定良好基礎。

除了海警之外，雙方海軍近年合作也逐步深化。2021年10月雙方海軍舉行首次海上聯合巡航，此後在2022年9月、2023年7月都舉行過海上聯合巡航，位置涉及日本海、西太平洋與東海等海域，此外還有不少海上聯演進行。

俄羅斯 北極

延伸閱讀

台灣民法泰斗王澤鑑上海講學 大陸學生反應熱烈

大陸SK-II「神仙水」走下神壇？品牌官方駁斥撤櫃傳聞

大黃山地區 2033年躍升世界級景點

大陸GDP增速 八外資調高

相關新聞

突襲發售！ 華為Pura 70系列今正式上市

華為在去年推出Mate 60系列手機後，重新獲得市場各界關注，如今再趁勝追擊，18日，華為突然正式官宣，Pura 70系...

台灣民法泰斗王澤鑑上海講學 大陸學生反應熱烈

台灣大學法律系名譽教授、被譽為民法學界泰斗王澤鑑教授近日到大陸華東地區進行講學。王澤鑑18日在復旦大學法學院「民法案例研...

華為2024年最關鍵的事 副董事長：5千個手機APP將全面遷移到鴻蒙系統

華為副董事長、輪值董事長徐直軍近日在第21屆華為分析師大會上表示，生態對於華為的產業發展至關重要，華為已經決策，在202...

SWIFT：人民幣國際支付份額至4.7％ 創紀錄

環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）近日發出最新報告指出，今年3月人民幣國際支付價值份額由2月的4%升至4.69%，創...

前中國央行副行長范一飛遭控收賄17億元 當庭認罪

遭指「靠金融吃金融」的前中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛，被控自1993年起，29年內非法收受財物共計折合人民幣3....

大陸連兩月減持美債 持有規模降至去年10月來最低

受美國聯準會延後降息步伐預期升溫影響，2月全球央行的美債交易策略再度分化。美國財政部公布今年2月國際資本流動報告（TIC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。