中俄海警舉行首次工作會談：攜手維護地區安全穩定秩序

大陸海警局去年與俄羅斯聯邦安全總局去年4月簽訂了備忘錄，近日在海參崴舉行首次海警工作會談，雙方就加強務實合作達成廣泛共識，一致同意將攜手努力為維護地區安全穩定秩序作出新的積極貢獻。

大陸海警局官微18日晚間指出，應俄羅斯聯邦安全總局邊防局邀請，大陸海警局4月16日至18日派工作組赴海參崴（俄名：符拉迪沃斯托克）參加「中俄海警工作級會談」，這是兩機構繼去年簽署合作備忘錄後召開的首次工作級會談。

消息指，雙方對年內計畫開展的系列交流合作進行了研究磋商，開展了作業研討、桌面推演、海域勘察等活動，並就加強務實合作達成廣泛共識，一致同意將攜手努力為維護地區安全穩定秩序作出新的積極貢獻。

此前在去年4月24日至25日，大陸海警局與俄羅斯聯邦安全總局在俄國西北部的摩爾曼斯克舉行「高級別工作會晤」，大陸海警局局長郁忠與俄羅斯聯邦安全總局第一副局長兼邊防局局長弗拉基米爾·格里高利耶維奇·庫利紹夫大將共同簽署「關於加強海上執法合作的諒解備忘錄」，並觀摩「北極巡航2023」海上實戰演習。

當時大陸軍事專家邵永齡指出，雙方簽署備忘錄後，大陸海警將走出國門，參與北極和北極海執法任務。她認為，中俄海警在北極海海域的巡航是維護北極秩序的重要一環，將為大陸未來的北極科考活動奠定良好基礎。

除了海警之外，雙方海軍近年合作也逐步深化。2021年10月雙方海軍舉行首次海上聯合巡航，此後在2022年9月、2023年7月都舉行過海上聯合巡航，位置涉及日本海、西太平洋與東海等海域，此外還有不少海上聯演進行。