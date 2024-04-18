陸駐菲使館：年初達成仁愛礁運補「新模式」 實施一次被菲拋棄

大陸駐菲律賓使館發言人今18日在回答記者提問時表示，中菲去年就仁愛礁局勢管控達成內部諒解，今年初又達成仁愛礁運補「新模式」，但有關諒解和安排均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄。中方再次敦促菲方重信守諾，遵守共識，拿出誠意，停止挑釁，儘早回到對話協商的正軌上來。

有記者提問稱，菲律賓總統馬可仕近日多次表示，他對仁愛礁問題「君子協定」仍有幾點疑問，協定到底包含什麼內容？為什麼菲上屆政府與中方就此達成「秘密協定」？使館發言人對此有何評論？

使館發言人表示，菲上屆政府執政期間，中菲雙方就仁愛礁局勢管控商談達成「君子協定」。 「君子協定」目的在於管控局勢，維護和平，防止衝突，無關各自主權立場。他說， 「君子協定」不是秘密協定。直到2023年2月初，即菲本屆政府上台後7個月，雙方相關部門和機構一直都遵守這項協定，有效確保了仁愛礁局勢和平穩定。

他說，菲本屆政府上台後，中方向菲政府高層多次通報和交涉「君子協定」有關事宜，並且始終堅持透過對話協商與菲方尋找管控分歧的辦法。除了中國—菲律賓南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議之外，中方去年邀請菲總統對華特別事務特使赴華就仁愛礁局勢管控進行磋商達成內部諒解，今年初又通過外交渠道與菲軍方反復商談達成仁愛礁運補「新模式」。有關諒解和安排均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄。

使館發言人表示，中方再次敦促菲方重信守諾，遵守共識，拿出誠意，停止挑釁，儘早回到對話協商的正軌上來，同中方一道妥善管控仁愛礁局勢，維護南海地區來之不易的和平穩定。