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荷蘭首相下周訪北京晤習近平 料談ASML對陸供應問題

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
荷蘭首相呂特3月26日至27日將訪問北京，並與中國大陸國家主席習近平舉行會談。圖為兩人於2018年4月博鳌論壇期間在中國海南會面。新華社
荷蘭首相呂特3月26日至27日將訪問北京，並與中國大陸國家主席習近平舉行會談。圖為兩人於2018年4月博鳌論壇期間在中國海南會面。新華社

荷蘭政府宣布，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）3月26日至27日將訪問北京，並與中國大陸國家主席習近平舉行會談，兩人將就「經濟問題」，以及烏克蘭戰爭與中東局勢展開討論。外電引述消息稱，對談將觸及荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）能否持續向大陸客戶提供服務，但有分析指談話可能因半導體晶片出口政策問題變得緊張。

呂特和習近平上次會面是在2022年11月印尼峇里島G20峰會期間。至於呂特上次在中國大陸會見習近平，則是在2018年4月赴海南出席博鳌論壇年會期間。

據荷蘭時報（NL TIMES）報導，除習近平外，呂特此行也將與大陸國務總理李強會面。此外，荷蘭外貿部長范李文（Geoffrey van Leeuwen）將隨行，與大陸商務部長王文濤舉行會談，將商討經濟合作機會，以及公平競爭環境和平等市場准入的重要性。

不過，中荷關係正因出口限制而緊張。據路透報導，一名知情人士透露，呂特與習近平將討論艾司摩爾（ASML）能否持續為其出售給大陸客戶的價值數十億歐元的設備提供服務。

報導指出，在美國施壓下，荷蘭政府今年1月開始取消ASML向中國大陸出口部分晶片製造所需的光刻機設備許可證。

ASML單在去年就向大陸賣出超過60億歐元的光刻機，使大陸成為ASML的第二大市場，僅次於台灣，領先於韓國。目前尚不清楚ASML是否能為已賣給大陸客戶的光刻機提供服務。

根據荷蘭和美國政府的出口限制措施，ASML遲早必須為已賣給大陸的光刻機申請出口許可證。如果許可證無法獲批或被撤銷，ASML設備將在幾周內無法運作，這對包括大陸最大晶片製造商中芯國際等客戶來說，是潛在的災難。

目前，ASML拒絕回應置評請求。其稍曾稱，直至今年12月31日為止，公司獲批出口許可證，為大部分大陸客戶提供售後服務，之後則要每年更新許可證。

ASML 習近平 荷蘭

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