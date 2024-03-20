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特斯拉大陸產Model Y 4月1日調漲2.2萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
特斯拉即將在今年4月1日起，將大陸生產的Model Y車型售價，上調人民幣5,000元。（路透）
特斯拉即將在今年4月1日起，將大陸生產的Model Y車型售價，上調人民幣5,000元。（路透）

特斯拉即將在今年4月1日起，將大陸生產的Model Y車型售價，上調人民幣5,000元（新台幣2.2萬元）。

財聯社報導，至於為何要突然漲價，有分析認為，類似的情況此前已經發生過，很顯然是為了「逼單」，不出意外，接下來這些天，特斯拉銷量會有一個較為明顯的提升。

與此同時，現行的人民幣8,000元官方現車保險補貼政策、最高人民幣1萬元的車漆減免政策也將在今年3月31日到期。

作為參考，目前Model Y在大陸的各版本售價，後輪驅動版人民幣25.89萬、全輪驅動長續航版為人民幣29.99萬元、高性能版人民幣36.39萬元。

今年以來，隨著新能源汽車在大陸市場滲透率和消費者認可度的進一步提升，為進一步提升銷量、搶佔更多市占，包括上汽大眾、上汽通用五菱、廣汽本田等外資車企、合資車企，以及以比亞迪、理想等領銜的大陸本土自主品牌車企，掀起了新一輪的價格競爭。

先前特斯拉北美和歐洲市場已官方宣布漲價，今年4月1日起特斯拉Model Y分別漲價1,000美元（新台幣3.2萬元）和2,000歐元（新台幣7萬元）。

特斯拉執行長馬斯克表示，此次漲價屬於特斯拉的「季節性」政策，冬季電動汽車消費需求較低，北美市場的Model Y曾降價了1,000美元，此次漲價屬於回調。

人民幣 漲價 特斯拉

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