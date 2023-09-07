提升北極事務話語權 大陸科考船首次抵達北極點區域

大陸北極科考船「雪龍2」號在9月5日抵達北緯90度暨北極點區域，這是大陸科考船1999年啟動以來，第一次抵達北極點區域開展綜合調查，對大陸在北極話語的作用，重要性不言而喻。

根據中國極地研究中心微信號消息，由大陸自然資源部組織的第13次北冰洋科學考察隊搭乘「雪龍2」號極地科考破冰船，9月5日在作業期間，抵達北緯90度暨北極點區域。考察隊是7月12日從上海出發，預計9月下旬返回大陸，往返總航程約1.55萬浬。

此次考察隊在北極點重點聚焦於大氣、水文、生物及海冰情況開展冰站調查和海洋綜合調查作業，填補大陸北極海考察在北極點區域調查資料的空白，「有助於進一步了解該區域海冰和洋流變化過程，加深對北冰洋快速變化及其生態回應的認識，為有效應對全球氣候變化對我國的影響提供資料支撐」。

2019年交付的「雪龍2」號極地科考破冰船是大陸第一艘自主建造的極地破冰船，長122公尺，排水量約1.4萬噸，可搭載101人，能穿越20公尺冰脊、破除1.5公尺高的冰層、0.2公尺厚的雪。官方也曾指出，它是世界上第一艘採用雙向破冰技術的科考破冰船，而且安裝全回轉吊艙，可以原地自由旋轉360度。

而大陸極地科考始於1980年代中期，此前都是聚焦在南極，直到1999年才首次開展北極科考，並於2004年於斯匹次卑爾根群島的新奧爾松地區建成建立「黃河站」。據央視新聞，第13次北冰洋科學考察隊領隊王金輝表示，「我們國家前期的力量重要的還是放在南極，之前的科考考慮到船舶保障能力，不定期地開展北冰洋科學考察」，他指出，從2008年第三次北極（北極海考察）開始實現每兩年一次，到2016年開始每年一次北極海科考。

大陸的北極政策，相當仰賴北極科考的進行，新華社等官媒更多次提到北極科考「極大地提升了中國在國際北極事務中的話語權」。

2018年，北京發布「中國的北極政策」白皮書，強調大陸是「北極事務的重要利益攸關方」，北極的航道和資源開發利用可能對中國大陸的能源戰略和經濟發展產生巨大影響，中國大陸的資金、技術、市場、知識和經驗在拓展北極航道網絡和促進航道沿岸國經濟社會發展方面「可望發揮重要作用」。