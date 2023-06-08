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以旗袍為媒介 兩岸女企業家文化交流

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
來自昆山、上海、台灣等地女企業家代表在活動上穿著旗袍走秀演繹。圖取自第一昆山網
來自昆山、上海、台灣等地女企業家代表在活動上穿著旗袍走秀演繹。圖取自第一昆山網

旗袍為兩岸共享的傳統衣裝文化之一，兩岸企業家7日在江蘇省昆山花橋舉行 「兩岸芳華 雲裳花橋」昆台旗袍文化交流活動。來自昆山、上海、台灣等地女企業家代表穿著旗袍走秀演繹，展現兩岸女性的巾幗風采。

主辦單位指出，活動目的在以旗袍為紐帶，持續擦亮「昆如意」營商服務金字招牌，為兩岸企業家在昆發展、成就夢想搭建廣闊平台、創造更多機會，推動兩岸企業家繼續與昆山合作，互相成就。

而會上，昆山市台辦也與台灣大健康產業聯盟協會簽約並達成戰略合作關係。同時，也聘任了「昆台交流合作高級顧問」。

中華旗袍文化企業交流協會永久名譽理事長陳上春表示，這次交流活動不僅給兩岸女性同胞學習傳統文化、提升女性素養創造了良好的機會，也為兩岸企業家分享交流、攜手共進打造了重要的平台。

活動以旗袍為紐帶，持續擦亮「昆如意」營商服務金字招牌。圖取自第一昆山網
活動以旗袍為紐帶，持續擦亮「昆如意」營商服務金字招牌。圖取自第一昆山網

旗袍 夢想 素養

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