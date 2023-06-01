陳斌華任國台辦發言人　陸委會：要更了解台灣民意

大陸國台辦1日發生人事變動，曾為大陸首批駐台記者的陳斌華出任國台辦新聞發言人。對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏1日回應，早期陳曾經駐台沒錯，但我方對於大陸相關部門人事案一向沒有評論。不過，詹志宏也提到，希望國台辦要更了解台灣主流民意，也鼓勵多展現自信，例如恢復高中生畢業來台就學、雙方觀光客應對等開放。

陳斌華曾為新華社記者，2001年2月作為大陸首批駐點記者赴台採訪，對台灣十分熟悉，在近日履新大陸國台辦新聞局副局長前，也曾任國台辦經濟局副局長。

對於國台辦的人事案有何評論或期待？詹志宏1日下午主持陸委會例行性記者會，他表示，我方對大陸相關部門個別人事案一向沒有評論，但希望國台辦要更了解台灣主流民意的發展、兩岸關係要怎樣來推動，也建議大陸當局，若要讓兩岸關係和平穩定發展，鼓勵要多展現一些自信。

詹志宏說，這些「自信」較具體的來講，例如恢復已停辦四年的大陸高中畢業生來台就讀，因為現在台灣高中畢業生也可自由參加大陸學校招生，「那他們（指中國大陸）還不敢放他們的學生過來」。他補充，我們也一再呼籲，雙方觀光客應對等開放，但目前為止還未見陸方展現這樣的自信。

就台灣主流民意，陸委會1日也公布例行性民調，八成以上民眾支持蔡總統對兩岸關係的相關立場，九成以上支持政府捍衛國家主權及台灣民主（90.8%）及台灣和理念相同國家共同努力促進台海和平（92.5%）。

另，對於中共再次阻撓我參與世界衛生大會（WHA），近九成民眾支持政府主張，近八成不認同中共稱台灣無法參與WHA，是因拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。

陸委會還說，調查顯示，中共對台綜合性脅迫施壓及認知作戰，已引起台灣人民強烈反感，針對各界關切的疫後兩岸交流，八成以上贊成政府在兼顧兩岸情勢及經濟等民眾需求下，逐步恢復兩岸健康有序交流（84.2%），在兩岸相關交流措施重新開放前，應由兩岸政府授權單位先行溝通，做好安排，再行開放（87.2%）。