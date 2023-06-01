中印會商 雙方同意加快解決邊界西段等有關問題

中國與印度周三（5月31日）在印度新德里舉行「中印邊境事務磋商和協調工作機制」（WMCC）第27次會議，雙方同意繼續推動邊境局勢降溫緩局，並盡早舉行第19輪軍長級會談。

據大陸外交部消息指出，5月31日，該會議由中國大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂共同主持，與會人員包含兩國外交、國防、移民等部門代表。雙方在會議中就當前共同關切的問題及下階段工作思路深入交換意見。

大陸外交部稱，雙方充分肯定此前外交軍事溝通取得的成效，並透過此次會議達成多項共識，其共識包含：一、雙方就落實兩國外長近期達成的共識充分交換意見，同意加快解決邊界西段等有關問題；二、雙方同意繼續保持外交軍事渠道溝通，繼續推動邊境局勢降溫緩局，進一步維護邊境地區和平與安寧；三、雙方同意盡早舉行第19輪軍長級會談及WMCC第28次會議。

另大陸外交部再指，會議期間，洪亮一行人還拜會了印度外交部秘書柯威哲。

事實上，大陸與印度自2020年6月15日爆發邊境衝突以來，雙邊關係就陷入僵局。當時雙方軍隊在有爭議的喜馬拉雅邊境發生衝突，造成24人死亡。