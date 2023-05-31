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中方「拒絕」美中防長會晤？ 譚克非：責任完全在美方

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸國防部發言人譚克非。 取自大陸國防部
中國大陸國防部發言人譚克非。 取自大陸國防部

大陸國防部新聞發言人譚克非今就就美炒作中方「拒絕」兩國防長會晤提議事，以答記者問方試做出回應。他強調，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。

大陸國務委員兼國防部長李尚福今天開始出發前往新加坡，除出席6月2日到4日在星舉行的香格里格對話，也對新加坡進行訪問，但由於李尚福2018年在中央軍委裝備發展部部長任內，被美國以牽涉與俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國防產品出口公司的「重大交易」為理由，實施制裁，並至今仍未解除，因此並未接受美國國防部長奧斯汀的會晤提議。

譚克非被問到，據報導，美國防部稱，中方拒絕美方有關在新加坡舉行兩國防長會晤的提議。此外，美方還稱中方近年來多次拒絕美方關於兩軍各層級交流的請求。請問對此有何評論？

譚克非答稱，中方重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流並未中斷。他想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方

他說，美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

國防部 美國 新加坡

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