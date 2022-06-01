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香港地標水上餐廳「珍寶海鮮舫」將說再見 撤離前數層高廚房突入水沉船

香港01／ 撰文：鄧海興
據附近民眾拍攝的照片可見，船身嚴重傾側，近乎90度塌下，橫亘水上，載浮載沉。（facebook「香港漁民 - 我們都是水上人家」圖片）
據附近民眾拍攝的照片可見，船身嚴重傾側，近乎90度塌下，橫亘水上，載浮載沉。（facebook「香港漁民 - 我們都是水上人家」圖片）

香港的「珍寶海鮮舫」停業逾兩年，因未能尋獲合適的第三方機構營運，集團宣佈6月份將其移離香港。惟移走在即，海鮮舫即發生沉船事故。昨（5月31日）深夜11時許，緊連著海鮮舫的一艘大型躉船，突然入水翻沉。消息稱，該船用作廚房之用，不排除與日久失修有關。現場可見，該船有數層高，船身嚴重傾側，近乎90度塌下，躺臥水上，載浮載沉。幸救援人員趕抵證實無人傷亡或失蹤，其後交由船主自行處理。

2016年11月，海鮮舫旁邊用作飼養海鮮、鮮魚的20米長躉船，亦曾經入水輕微傾斜，職員需疏散至海鮮舫主船，幸無釀傷亡。

位於南區深灣的「珍寶海鮮舫」，始建於1950年代。其後商人王老吉集資擴建期間，曾於1971年發生四級大火，釀成34死42傷；慘劇後「賭王」何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤，聯合買下業權，並斥資3,000萬元巨款重建，最終於1976年落成現時的「珍寶海鮮舫」。

2020年3月，「珍寶海鮮舫」開始停業。及至前日（5月30日），母公司香港仔飲食集團發出聲明，指珍寶王國自2013年起，入不敷支，持續虧蝕；加上新冠疫情下，飲食及旅遊業飽受衝擊，累積虧損超過1億港元。集團一直嘗試將珍寶王國無償捐贈予有意接手營運的企業或機構，包括海洋公園，但最終海洋公園未能尋獲適合的第三方機構營運，不能落實捐贈計劃。

聲明指，集團在過去一年與十多間企業和機構商討，無償捐贈珍寶海鮮舫，惟各方均指經營成本高昂，未能成事。現時每年仍須耗資平均數百萬港元以檢查、維修和保養；加上海事牌照今年6月到期，短期內不可能復業，香港亦無珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，無法做每三年一次的大型檢查和維修，因此決定6月將海鮮舫移離香港，以作檢查、維修和存放，並正物色適合泊位以減輕成本，靜待新經營者出現。

事後民主黨主席羅健熙促請政府介入，利用保育方案保護世上絕無僅有的特色景點；惟行政長官林鄭月娥指，政府不打算斥資營運，不會因為曾經表示會保留，而勉強耗用大量公帑介入。

據附近民眾拍攝的照片可見，船身嚴重傾側，近乎90度塌下，橫亘水上，載浮載沉。（facebook「香港漁民 - 我們都是水上人家」圖片）
據附近民眾拍攝的照片可見，船身嚴重傾側，近乎90度塌下，橫亘水上，載浮載沉。（facebook「香港漁民 - 我們都是水上人家」圖片）

香港仔珍寶海鮮舫在停業兩年後，無人接手，珍寶集團宣布六月將其移離香港。（中通社）
香港仔珍寶海鮮舫在停業兩年後，無人接手，珍寶集團宣布六月將其移離香港。（中通社）

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