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港女暴打港鐵票務站瘋傳！「這東西」意外成焦點

香港01／ 撰文：布萊恩
本港網路瘋傳1組照片，看到觀塘港鐵站內有1名裙子女持排隊欄杆不斷攻擊票務站。（圖片來源：網友「車幹」）
本港網路瘋傳1組照片，看到觀塘港鐵站內有1名裙子女持排隊欄杆不斷攻擊票務站。（圖片來源：網友「車幹」）

如此激動所謂何事？香港網路瘋傳1組照片，看到觀塘港鐵站內有1名裙子女持排隊欄杆不斷攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂，其間有大批乘客圍觀。但相片中暫未看到有港鐵職員處理。

事件引來網友熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因，提醒「大家真的要小心啲」；也有不少人錯重點，大讚票務站夠「堅硬」，「票務站果然夠堅硬」。港鐵回復《香港01》表示，事件已交警方處理。

香港網上多個Facebook群組昨（5月1日）晚上近11時起流傳1組相片，上載者表示，五一黃金周晚上，港鐵觀塘站有人瘋狂攻擊票務站。

1名穿黑衣連身短裙女子，正拿起排隊欄杆不斷錘打攻擊票務站。（圖片來源：網友「車幹」）
1名穿黑衣連身短裙女子，正拿起排隊欄杆不斷錘打攻擊票務站。（圖片來源：網友「車幹」）

從相片看到，1名穿黑衣連身裙子、赤腳的女子，正拿起排隊欄杆不斷錘打攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂。當時現場有大批乘客圍觀，但相片中暫未見到有港鐵職員處理。

事件引來網友熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因 ， 「失戀？」 、 「不滿票價？」 、 「表演欲強」 、 「他應該精神有問題，大家真的要小心點」 ， 又認為應報警處理。也有不少線民錯重點，大讚票務站夠「堅硬」，「票務站果然夠堅硬」。

另有當時在場的網友補充 ， 「他（女子）從鮮芋仙那邊天橋開始扔自己嘢到攻擊到站內」 。

港鐵回復《香港01》表示，根據車站紀錄，昨日（ 5月1日）晚上約8時50分，觀塘站職員在大堂位置留意到1名疑似醉酒女乘客向客務中心及站內乘客呼叫，隨即報警;之後，該女乘客使用站內拉帶柱拍打客務中心，警方到達現場後處理，將該乘客送往醫院，事件已交由警方處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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