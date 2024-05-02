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青藏鐵路通車40年 載客逾1.1億人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
5月1日是青藏鐵路西寧至格爾木段（西格段）通車運營40周年，截至2024年4月底，西格段累計發送旅客數量突破1.1億人次、發送貨物4.8億噸。（中新社）
5月1日是青藏鐵路西寧至格爾木段（西格段）通車運營40周年，截至2024年4月底，西格段累計發送旅客數量突破1.1億人次、發送貨物4.8億噸。（中新社）

2024年5月1日是青藏鐵路西寧至格爾木段（青藏鐵路西格段）通車運營40周年。作為中國大陸第一條高原鐵路，截至2024年4月底，青藏鐵路西格段累計發送旅客數量突破1.1億人次、發送貨物4.8億噸。

中新社報導，青藏鐵路西格段全長816.5公里，東起青海省省會西寧市，西至有著中國鹽湖城之稱的青海省海西州格爾木市，於1958年9月開工建設，1984年5月1日正式開通運營。途中穿越世界高海拔第一長隧——關角隧道和柴達木盆地，沿線旅遊資源和礦產資源豐富。

目前，青藏鐵路西格段始發站西寧站開往大陸各地的直達列車已覆蓋27個省會城市（含直轄市、首府），通達率達81.8%，終點站格爾木由通車初期只能開行管內列車，發展到現在可以直達北京、上海、廣州、重慶、成都等各大城市，極大提升了高原交通運輸的通達性。

中國鐵路青藏集團有限公司機務部運用科主任科員甘才發介紹，青藏鐵路西格段在建成通車時是單線鐵路內燃機車牽引，運輸效率相對較低。如今西格段已實現了複線電氣化運營。2023年7月1日，青藏鐵路西格段復興號動車組列車開行，西寧至格爾木的通行時間由通車初期的20多個小時壓縮至6個小時以內，沿線近50萬居民交通出行更加便捷。

此外，青藏鐵路西格段的開通運行，也為2006年青藏鐵路格（爾木）拉（薩）段、2019年12月18日敦（煌）格（爾木）鐵路、2020年12月9日格（爾木）庫（爾勒）鐵路開通運行打下基礎，形成了一張以青藏鐵路西格段為主線，格爾木為支點的進藏出疆鐵路網。

北京

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