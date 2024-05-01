繼內蒙古、河北降下四月雪 四川多地也下起「五月雪」
5月5日就是「立夏」，代表夏天正式到來。不過，繼內蒙古、河北日前降下「四月雪」後，四川多地在5月的第一天竟也下起雪來。
據四川報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，位於成都大邑縣的西嶺雪山1日突然降雪，遊客們在西嶺景區看到了「一半是白雪皚皚雪山 ，一半是郁郁蔥蔥的山野」畫面。
報導稱，峨眉山金頂、四姑娘山等地1日也都出現降雪。
據中國天氣網微博消息，4月28日，大陸河北、內蒙古多地也一度降雪，局部地區還達到暴雪量級，積雪深厚。官方監測顯示，28日8時至29日8時，內蒙古錫林郭勒盟、赤峰市等局地出現暴雪；河北西北部等地部分地區出現雨（雪）或雨夾雪，高海拔地區出現純雪，部分站點達到暴雪量級。
不少當地民眾見到天上飄下大雪表示，「早上一拉窗簾子我以為時光倒流了呢？」還有網友認驚訝說，「馬上就要立夏，竟然還能下雪？」
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