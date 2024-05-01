充電樁數量不足 中國五一出遊電動車排隊情況再現

中國五一假期，各地湧現出遊的車潮，然而充電樁數量不足而導致充電難的問題再次浮現。有些車主在高速公路的服務區排隊數小時才能充電，更有人為了搶充電樁而起口角。

總共5天的中國五一假期，不少電動車車主選擇開車出遊，既不用搶票，也避免人擠人，又能自由選擇出發的時間，看似一舉數得。然而真的開車上路後，卻遇到了另一個大問題，「充電」。

綜合界面新聞、第一財經，中國交通運輸部路網監測與應急處置中心預計，今年五一假期，全中國高速公路日均流量約為6350萬輛，高峰預計達6700萬輛，超過2023年同期水準。

隨著假期展開，網路上也再次出現了一批來自各地，在高速公路服務區排隊充電的車主吐槽，不少人提到充電時需要排隊，動輒1、2個小時起跳。

報導引述一名在河北省定州服務區內排隊充電的北京車主表示，排隊將近1小時，好不容易才為愛車充電。

這名車主表示，雖提前做了充電規劃，但由於仍有「充電焦慮」，於是比預定的時間提前進服務區充電，「剛進服務區就看到有車主因為爭充電樁起了衝突，還有員警趕來現場處理」。

他說，有了這次「高速公路充電難」的經驗後，未來基本不會再考慮節假日開電動車上高速公路。

隨著電動車產業發展與政府政策鼓勵，中國越來越多人換開電動車，然而基建建設速度沒有跟上汽車數量，使得在五一、十一與農曆春節等長假時，「高速公路充電難」問題一再浮現。

國家能源局曾於今年4月26日回覆「高速公路充電難」的問題時強調，截至2023年底，中國高速公路沿線累計建成充電樁2.1萬個；全中國共有6328個服務區建置了充電設施，占服務區總數的95%，北京、上海等15個省市實現高速公路服務區全部具備充電能力。

即便如此，仍有車主指出不少服務區內雖然設有充電樁，然而數量少，此外充電樁設施陳舊且功率低、故障樁多、收費較高。

報導引述中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘表示，高速公路服務區的充電設施，遇到節、假日時使用率就會提高，但平時的利用率並不高，這就容易產生虧損的問題。

中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長仝宗旗表示，高速公路充電問題雖然在部分地區仍舊存在，短時間內難以解決，但是會逐漸向好發展。

他建議，在駕駛電動汽車出遊前，特別是中長途旅程，一定要提前透過第三方平台做好充電路線規劃。另外，按照目前電動汽車充電、鋰電池技術情況，電動車盡量是以短距離範圍內的出遊為主。