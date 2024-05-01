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大陸又現虐貓事件 貓中毒、腎衰竭還遭十字弓射殺

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
剛開完刀的貓，身穿防舔衣，一動不動地躺在高壓氧氣艙裡。（取自荊州日報冷暖視頻截圖）
剛開完刀的貓，身穿防舔衣，一動不動地躺在高壓氧氣艙裡。（取自荊州日報冷暖視頻截圖）

繼大陸東南大學一名大學生被舉報在學校宿舍虐殺一隻貓後，陝西西安石油大學日前被網帖揭發多隻貓中毒、腎衰竭，校園內還出現十字弓射殺貓咪，由於學校沒有回應，該校學生無奈只能向大V發帖求助，告知學校出現虐貓事件。

荊州日報冷暖視頻的影片中顯示，一隻剛開完刀的貓，身穿防舔衣，一動不動地躺在高壓氧氣艙裡，另一頭則是醫生用X光片，說明貓的傷勢，是被十字弓射出的箭所傷。

荊州日報冷暖視頻、及大皖新聞報導，西安石油大學出現大範圍虐貓事件，多隻貓中毒大批腎衰竭，校園內出現十字弓射殺貓咪。

西安石油大學宣傳部工作人員4月30日回應表示，目前警方已經介入，還不確定是否校內學生所為，強調「貓咪死亡只是個例，並沒有出現大範圍虐貓，沒有網上說的那麼嚴重」。

新聞晨報報導，這件事情經曝光後引發了大陸網友的熱議 ，有網友說，一定要儘早找出背後之人，如果查出來那就開除，必須要嚴懲。

浙報集團旗下「潮新聞」引述知情人士稱，大陸有為了滿足畸形快感的虐貓黑色產業，虐貓人群透過虐貓短片吸引同好，從短片評論中物色人員，發展為團隊下線成員，並接收虐貓「訂製單」，價格在人民幣幾百元至兩三千元不等。

該知情人士稱，近年來虐貓群體逐年擴增，產業鏈分工愈來愈精細化，分出了引流建群、虐殺訂製、販賣影片、線上客服和網站搭建等工種。

西安石油大學是一所本科高等學院，同時也是西北地方唯一的一所以石油石化為特色的大學。學校成立於1951，由陝西省政府與中國石油、中國石化、中國海洋三大石油公司共建。

醫生用X光片，說明貓的傷勢，是被十字弓射出的箭所傷。（取自荊州日報冷暖視頻截圖）
醫生用X光片，說明貓的傷勢，是被十字弓射出的箭所傷。（取自荊州日報冷暖視頻截圖）

虐貓 貓咪

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