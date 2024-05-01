誠品畫廊 進駐北京798藝術區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大型藝術壁畫《世界文化之樹》，日前在798藝術區揭幕。圖／本報北京傳真
大型藝術壁畫《世界文化之樹》，日前在798藝術區揭幕。圖／本報北京傳真

北京是一座文化古都、藝術之都。這裡的藝術家很多，藝術家在哪裡，我們就在哪裡。」不久前，有35年歷史的誠品畫廊首度走出台灣，在北京798藝術區設立新空間，誠品畫廊執行總監趙琍如是說道。

據統計，近一年來，798藝術區新入駐藝術機構達20家以上，包括烏拉圭文化中心、白石畫廊、誠品畫廊等。還有更多優質藝術機構正陸續進駐，讓「798」這張北京城市文化金名片愈來愈閃亮。

2023年初，協力空間在798藝術區內成立。「我們畫廊的名字，代表著凝聚藝術家創作之力、藝術工作者行業之力、藝術收藏者市場之力、藝術愛好者公益之力。在798藝術區，我們可以與多方力量都產生連結。」畫廊主蘆思文介紹，成立一年來，協力空間已舉辦近十場藝術展覽，推出一系列公共藝術活動，展現出年輕藝術家的多元創作面貌。

在政府支持下，798藝術區圍繞文化藝術資源的引入和扶持開展了許多舉措，如對工業遺存的老舊廠房進行維護升級，對頂級藝術資源提供租金優惠，對園區入駐機構支援媒體宣傳推廣等。

高度聚集的藝術業態，日益濃郁的藝術氛圍，也吸引了全球遊客來訪。據統計，2023年798藝術區接待遊客近1100萬人次，創下歷史新高。藝術區全年共舉辦展覽活動40多場，加上導覽、講座、工作坊等，共開展千餘場文化藝術活動。

北京 藝術家 誠品

延伸閱讀

北京清華大學校慶軍樂隊面癱死氣沉沉 網：農村送葬都更有精氣神

馬斯克閃現北京… 全球車企高層紛奔華合作 歐日製造商最活躍

與比亞迪合作加速量產期程規劃，Toyota於北京車展發表全新bZ3C及bZ3X純電陣容！

美國務院官員呼籲 共同抵制北京曲解聯大2758號決議

相關新聞

兔死狗烹？大陸新冠疫情相關學者接連被查

新冠疫情已經遠去，但中國大陸與新冠病毒研究或新冠疫苗相關專家近日卻相繼遭查。大陸知名傳染病學家張永振位於上海的研究室疑遭...

陸「五一長假」 日均跨區人潮高於疫前

今天起5月1日至5日是大陸「五一勞動節」連假，大陸交通運輸部公路局副局長郭勝4月29日表示，5天連假期間，全國日均跨區域...

陸首季郵輪載客數 逾去年全年

大陸國內消費旅遊逐漸復甦，據文化和旅遊部昨公布，根據國內旅遊抽樣調查統計結果，2024年一季度，國內出遊人次14.19億...

誠品畫廊 進駐北京798藝術區

「北京是一座文化古都、藝術之都。這裡的藝術家很多，藝術家在哪裡，我們就在哪裡。」不久前，有35年歷史的誠品畫廊首度走出台...

欣賞李雲迪演出 章澤天「滿眼崇拜」看劉強東 網讚兩人如熱戀

中國知名鋼琴家李雲迪日前在法國巴黎舉辦演奏會，走過嫖娼風波後，表演依然吸引大批觀眾欣賞。有眼尖網民發現，中國京東集團創辦...

華為火燒車釀3死！死者妻突刪質疑貼文籲勿打擾 網納悶：有什麼協議？

一輛華為「問界M7」電動汽車26日在山西追撞起火釀3死引發熱議後，原本出面質疑車廠的死者妻子昨夜突然發表聲明，要大家刪除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。