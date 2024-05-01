誠品畫廊 進駐北京798藝術區

「北京是一座文化古都、藝術之都。這裡的藝術家很多，藝術家在哪裡，我們就在哪裡。」不久前，有35年歷史的誠品畫廊首度走出台灣，在北京798藝術區設立新空間，誠品畫廊執行總監趙琍如是說道。

據統計，近一年來，798藝術區新入駐藝術機構達20家以上，包括烏拉圭文化中心、白石畫廊、誠品畫廊等。還有更多優質藝術機構正陸續進駐，讓「798」這張北京城市文化金名片愈來愈閃亮。

2023年初，協力空間在798藝術區內成立。「我們畫廊的名字，代表著凝聚藝術家創作之力、藝術工作者行業之力、藝術收藏者市場之力、藝術愛好者公益之力。在798藝術區，我們可以與多方力量都產生連結。」畫廊主蘆思文介紹，成立一年來，協力空間已舉辦近十場藝術展覽，推出一系列公共藝術活動，展現出年輕藝術家的多元創作面貌。

在政府支持下，798藝術區圍繞文化藝術資源的引入和扶持開展了許多舉措，如對工業遺存的老舊廠房進行維護升級，對頂級藝術資源提供租金優惠，對園區入駐機構支援媒體宣傳推廣等。

高度聚集的藝術業態，日益濃郁的藝術氛圍，也吸引了全球遊客來訪。據統計，2023年798藝術區接待遊客近1100萬人次，創下歷史新高。藝術區全年共舉辦展覽活動40多場，加上導覽、講座、工作坊等，共開展千餘場文化藝術活動。