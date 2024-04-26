快訊

讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

因薩德衝突勒令停工 韓樂天集團出售「瀋陽迪士尼」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
樂天集團在大陸瀋陽規劃的「樂天世界」模擬圖。（圖／樂天百貨官網）
樂天集團在大陸瀋陽規劃的「樂天世界」模擬圖。（圖／樂天百貨官網）

據韓聯社報導，韓國樂天集團（Lotte）決定將2017年於瀋陽停建的「樂天世界」出售給當地陸企，該項目當年受「薩德導彈系統事件」牽連，而被大陸政府勒令停工。

樂天集團從2008年開始於瀋陽進行樂天世界的投資建設，為韓國企業當時在瀋陽最大的投資，預估帶動近萬人就業機會。投資項目包括興建百貨商店、公寓和飯店等，其中該項目的室內主題公園又被稱為「瀋陽迪士尼」。上述計畫原預定在2019年竣工

該計劃在2016年面臨阻礙，韓國在當年受美國協助，於首爾南部部署薩德反飛彈系統（Terminal High Altitude Area Defense，終端高空防禦飛彈）。

BBC報導指出，該系統是為了保護南韓免遭北韓核武器及導彈的威脅，但大陸政府認為薩德系統會對其國土安全造成影響。為此中方採取諸多報復措施，包括對韓旅遊封鎖和禁止南韓藝人赴陸演出，樂天世界則是在該年12月被勒令停業。

根據《華爾街日報》報導，時任樂天集團會長辛東彬2016年罕見接受訪問表示，「中國對薩德問題的反應出乎意料，樂天希望繼續在中國開展業務。」並強調自己熱愛中國。

薩德反導彈系統事件發酵後，樂天集團2018年出售其在大陸的所有超市連鎖店「樂天瑪特」，2019年3月撤銷在大陸的食品製造業務，並在2020年4月關閉樂天百貨瀋陽店。

大陸曾在2019年4月批准樂天世界重啟施工，但該集團決定推遲重啟項目，後因新冠疫情影響決定出售。

韓聯社報導指出，樂天集團已與瀋陽皇姑誠信發展置業有限公司簽署股份買賣協議，正式推進樂天世界項目出售相關流程。樂天集團同時正在推進出售在大陸的最後一家百貨公司。

導彈 薩德

延伸閱讀

陸「五一」假期將至 官方預測出入境人次年增40.5%

大陸智慧手機市場時隔2年首回暖 華為奪回出貨量第一

大陸的歐洲期貨指數上漲 推升貨櫃三雄走強

陸立法通過《關稅法》 進一步完善關稅徵收管理制度

相關新聞

馬斯克xAI傳將完成60億美元募資 估值達180億美元

知情人士向彭博新聞透露，馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI即將達成在60億美元的一輪募資，這輪募資xAI的估值為...

因薩德衝突勒令停工 韓樂天集團出售「瀋陽迪士尼」

據韓聯社報導，韓國樂天集團（Lotte）決定將2017年於瀋陽停建的「樂天世界」出售給當地陸企，該項目當年受「薩德反導彈...

豐田汽車將再砸14億美元 擴大在美生產電動車

豐田汽車周五宣布，將投資14億美元，自2026年起在其美國印地安那州廠開始生產電動車（EV），提高北美地區的EV產能。

日央行維持利率不變 日圓再走貶

日本銀行（央行）在召開兩天貨幣政策會議後維持利率不變，並發布通膨率在未來三年停留在接近其2%目標的新預測，示意準備在今年稍晚時調高借貸成本。

韓產業部長警告 美國電動車補貼計畫面臨「崩潰」風險

南韓產業通商資源部長安德根警告，由於中國大陸掌控電池陽極用石墨市場，因此全球幾乎不可能有任何電動車製造廠商能夠符合美國電...

禁中國電信公司提供寬頻服務！美FCC：有國安疑慮

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天指出，正命令中國電信、中國聯通和中國移動的美國事業停止在美國的固網或行動寬頻網路業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。