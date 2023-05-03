借79元買麵包！香港網紅挑戰向路人借錢反應超意外 結局暖心

香港人的確很有善心！日前有香港男網紅分享長約2分13秒短片，片中的他正在做街頭實驗，試圖向路人借錢買麵包，最初被拒，不過後來遇到1名中年男士，對方一口答應可以帶他去便利店給他買麵包。

獲對方熱心相助後，男網紅將過程分享到網上，表示很多港人其實會想幫忙，礙於怕受騙才卻步，更斥責利用別人憐憫和信任的騙子才是最可恥。網友都認同中年男子做法，既不會助長「騙錢」歪風，亦能幫助有需要的人。

該香港男網紅在小紅書以「社會實驗-1，在香港問路人借20元買麵包！」為題發布1條短片，以街頭社會實驗方式，測試向路人借錢會否獲得幫忙。

影片所見，第1位被進行「實驗」的是年輕男路人，當男網紅開口表示想借20元（約新台幣79元）買麵包時，男路人馬上顯得有警戒心，甚至拒絕借錢後便離開。

而第2位被進行「實驗」的是中年男士，當男網紅開口表明因為肚餓想借79元買麵包時，中年男二話不說提議可帶男生去便利店給他買麵包。男網紅看見中年男願意伸出援手後，感謝對方幫忙。

男網紅之後向中年男坦承身上有500元（約新台幣1981元）並且在做社會實驗，不過為表謝意，便將500元給予對方作善心報答。男生對是次實驗表示，「香港人大多數都會想幫，但只是怕受騙」，更直指利用別人的憐憫及信任的騙子才是最可恥。

對於樓主的街頭實驗，不少網友認同片段內中年男做法，惟有人覺得短片雖然沒有欺騙他人金錢，不過亦擔心更多人會因有善心而受騙，故不建議做這種實驗。

亦有留言讚揚好人總有好報，「善良終會得到上天的眷顧」、「對於真的遇到困難的人會很暖心」。

延伸閱讀：

借錢黨？女子紅磡街頭索錢食飯 厚面皮求加碼 網民教1招KO

本港湧現疑似借錢黨 兩女推BB車問單身男借錢食飯 網民籲勿縱容

文章授權轉載自《香港01》