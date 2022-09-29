陸興起低價「邊角料零食」：麵包皮、碎火腿 網稱實現零食自由

大陸興起一種價錢較為低廉的新零食品類——「邊角料零食」，包括麵包皮、碎火腿、蛋糕碎、山楂碎等，不少網民開心地表示自己實現了「零食自由」。不過，邊角料零食引發的質素、保存期等爭議也浮出水面。

銷售額按年增長逾17倍

最近，一些自稱「邊角料」的食品成為大陸年輕人新寵，例如虎皮蛋糕碎、滷雞蛋碎、堅果碎、秋葵碎等，喊出「按斤囤、不心疼」，銷售火爆。《2022Q1魔鏡消費新潛力白皮書》顯示，2022年首季度，僅淘寶天貓零食邊角料銷售額就超2000萬元（人民幣．下同），按年增長逾17倍。

邊角料零食最初走紅是因為便宜。比如「雨潤火腿」整根380克售價24元，但份量更足的500克裝碎火腿頭，只要15.5元，便宜了35%。雖然是邊角料，但據悉這些零食都在包裝列明了「生產許可證號」、「執行標準」和廠家資料。

遭指保存期短、不衛生、營銷花招

對此，網民評價兩極分化。有喜歡的人覺得是窮人恩物，「便宜大碗」、好吃不貴，也能為企業降低成本、避免食物浪費；牴觸的人則稱其為「智商稅」，覺得不放心其生產和監管標準。

有網民表示，購買某品牌的麵包皮，發現保存期限只有一週，一個人的話很難在期限內吃完，更何況速遞配送也耽誤一些時間，「便宜是便宜，但是大多數人應該都不會特地買麵包邊吃吧？」而其購買的邊角料果丹皮，包裝似乎不太衛生，裡面有水蒸氣和細小的水珠。

還有網民表示，許多「邊角料」買回家跟一般品看不出分別，質疑其實只是商家一種營銷手段。亦有網民表示，相比概念剛興起時，很多邊角料已悄然漲價。

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文章授權轉載自《香港01》