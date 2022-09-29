快訊

前中國小姐趙英華閃嫁豪門息影20年 54歲近照曝光網驚嘆

日職／一天限定的畢業旅行！王柏融下二軍賽季結束

禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸興起低價「邊角料零食」：麵包皮、碎火腿 網稱實現零食自由

香港01／ 撰文：姜庚宇
零食邊角料受熱捧。（網上圖片）
零食邊角料受熱捧。（網上圖片）

大陸興起一種價錢較為低廉的新零食品類——「邊角料零食」，包括麵包皮、碎火腿、蛋糕碎、山楂碎等，不少網民開心地表示自己實現了「零食自由」。不過，邊角料零食引發的質素、保存期等爭議也浮出水面。

銷售額按年增長逾17倍

最近，一些自稱「邊角料」的食品成為大陸年輕人新寵，例如虎皮蛋糕碎、滷雞蛋碎、堅果碎、秋葵碎等，喊出「按斤囤、不心疼」，銷售火爆。《2022Q1魔鏡消費新潛力白皮書》顯示，2022年首季度，僅淘寶天貓零食邊角料銷售額就超2000萬元（人民幣．下同），按年增長逾17倍。

邊角料零食最初走紅是因為便宜。比如「雨潤火腿」整根380克售價24元，但份量更足的500克裝碎火腿頭，只要15.5元，便宜了35%。雖然是邊角料，但據悉這些零食都在包裝列明了「生產許可證號」、「執行標準」和廠家資料。

遭指保存期短、不衛生、營銷花招

對此，網民評價兩極分化。有喜歡的人覺得是窮人恩物，「便宜大碗」、好吃不貴，也能為企業降低成本、避免食物浪費；牴觸的人則稱其為「智商稅」，覺得不放心其生產和監管標準。

有網民表示，購買某品牌的麵包皮，發現保存期限只有一週，一個人的話很難在期限內吃完，更何況速遞配送也耽誤一些時間，「便宜是便宜，但是大多數人應該都不會特地買麵包邊吃吧？」而其購買的邊角料果丹皮，包裝似乎不太衛生，裡面有水蒸氣和細小的水珠。

還有網民表示，許多「邊角料」買回家跟一般品看不出分別，質疑其實只是商家一種營銷手段。亦有網民表示，相比概念剛興起時，很多邊角料已悄然漲價。

延伸閱讀：

五中全會落實勤儉節約　食材邊角料製小鹹菜　饅頭麵條有得揀大細

「約嗎、賊大」涉色情宣傳　陸零食「衛龍辣條」停產爭議包裝

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸十一黃金周來了 24省市發布「就地過節」政策

大陸十一黃金周假期將至，多地發布有關出行的防疫提醒。據界面新聞不完全統計，截至9月28日14時，大陸至少有24個省市、8...

教小孩寫29筆劃罕見姓氏 媽媽大呼崩潰：後悔嫁你爸

擁有罕見且極為難寫的姓氏會是怎樣的一種體驗？河南一名母親近日教自己的孩子寫姓氏「爨」時大呼崩潰，有網民調侃指「考試的時候別人已經交卷了，他還在寫名字」。

長春小餐館惡火17死3傷 多名死者疑為聚餐慶生老人

吉林省長春市一家餐廳28日中午發生惡火，造成17死3傷慘劇，初步調查是餐廳瓶裝液化天然氣罐洩漏引發爆炸燃燒，當地民眾稱死...

半個月連收21張結婚請帖 女子狂接紅色炸彈壓力山大：最多1日5場

看到親朋戚友找到一生幸福當然值得高興，但同時接到大堆「紅色炸彈」卻會令人非常煩惱。內地1名女子早前上載影片，指自本月中起至國慶前夕，連續收到共21張結婚請帖，平均每天要參與3場婚宴，最「繁忙」的一日更要去足5場，而每場她也要準備300至800元（人民幣，下同，約新台幣13000至3500元）的人情賀禮，直言感到「壓力山大」。

陸興起低價「邊角料零食」：麵包皮、碎火腿 網稱實現零食自由

大陸興起一種價錢較為低廉的新零食品類——「邊角料零食」，包括麵包皮、碎火腿、蛋糕碎、山楂碎等，不少網民開心地表示自己實現了「零食自由」。不過，邊角料零食引發的質素、保存期等爭議也浮出水面。

姓爨筆劃30…母教兒寫名字崩潰了 網友建議二胎取這個名

很多小朋友學寫字，是媽媽握著手一筆劃一筆劃的帶你寫，河南一名母親教兒子學寫名字時，因丈夫姓「爨（音同竄）」，筆劃超級複雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。