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21歲女吃海底撈意外喪命 同事曝：被「毛肚噎死」　

香港01／ 撰文/許祺安
福建莆田萬達廣場的海底撈門店。(微博)
福建莆田萬達廣場的海底撈門店。(微博)

9月8日，網傳福建莆田一年輕女子在萬達廣場海底撈店就餐時，意外身亡，現場搶救影片也曝光。網傳消息，這名位現年21歲的女子在海底撈莆田萬達店吃火鍋時，吃完「毛肚」後喝水意外死亡。

萬達廣場工作人員隨後證實，確有其事，該海底撈門店已暫停營業。海底撈客服回應稱，就餐過程突發意外，也有撥打急救電話求助，「很遺憾未能挽回生命，將全力配合警方調查原因，依法承擔相應責任。」

網傳影片顯示，工作人員正在用哈姆立克急救法進行施救，女孩手臂已經青紫。網傳一份海底撈內部通知顯示，因女子身亡店鋪停業整頓，並與死者家屬協商賠償事宜。

現場工作人員緊急搶救。(影片截圖)
現場工作人員緊急搶救。(影片截圖)

網傳的微信截圖則顯示，有一名自稱是死者的同事表示，「(死者)是我同事，跟她男友一起去的，被毛肚給噎死了，2001年出生的小妹妹。」目前，海底撈莆田萬達店已顯示為暫停營業狀態，門店接線人員稱，門店裝置進修，暫停營業，恢復營業時間待定。

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文章授權轉載自《香港01》

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