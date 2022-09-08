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四川地震台北遊客受困景區獲救後 自願加入救援工作

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
在救援隊護送下，受困四川甘孜瀘定縣磨西鎮海螺溝景區的遊客徒步撤離，沿途仍可見大量落石。（取自《新京報》）
在救援隊護送下，受困四川甘孜瀘定縣磨西鎮海螺溝景區的遊客徒步撤離，沿途仍可見大量落石。（取自《新京報》）

四川瀘定5日發生規模6.8地震，截至8日8時已知造成82人死亡、35人失聯、270餘人受傷。據新京報報導，地震導致當地海螺溝景區對外交通中斷。有來自台灣的遊客在救援隊協助下，6日翻山越嶺徒步數小時終於順利脫困。

報導稱， 一名來自台北的遊客李柔告訴新京報，5日，她和媽媽正在海螺溝景區遊玩。地震時她剛換好泳衣準備去泡溫泉，突然感受到地動山搖。李柔本想等地震停下來，但很快她就聽到落石的聲音。

「我們往外跑的時候看到酒店後的山上有石塊滾下，周圍的樹全被砸倒了。附近房屋上的瓦片掉落，停放在路邊的車也被砸得變形」，李柔說。

從李柔拍攝的影片可以看到，地震後酒店二樓已經坍塌，地面也出現明顯裂紋。李柔和媽媽兩人的腳也被落石砸傷，由其他遊客幫忙止血。因餘震持續，酒店工作人員就在空地搭建一座棚子，給遊客們做簡易的飯菜並等待救援。

「救援的速度很快」，李柔表示，6日下午，她就跟隨救援隊進行轉移。撤離路上看到到處都是坍方，「隨時都有石頭掉落下來，我們都是被石頭追著跑」。有些地方緊挨著懸崖，救援隊員就將遊客一個一個護送過去。

在成功撤離、和台北家人報平安後，李柔也投入救援工作，協助發放物資。「我看到救援隊日以繼夜奔赴災區救援真的很感動，他們是我看到的最美風景，我們是生死之交」，李柔說。

台灣遊客李柔住宿的酒店也在地震中受損。（取自《新京報》）
台灣遊客李柔住宿的酒店也在地震中受損。（取自《新京報》）

地震 酒店

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