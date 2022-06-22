快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

沉船位置曝光！珍寶海鮮舫遠洋拖船 西沙群島附近不尋常徘徊

香港01／ 撰文：梁祖饒 李穎霖 呂穎姍 王潔恩
珍寶海鮮舫近日拖離香港，卻在南海一帶遇上風浪，船身翻側入水沉沒。 法新社
珍寶海鮮舫近日拖離香港，卻在南海一帶遇上風浪，船身翻側入水沉沒。 法新社

珍寶海鮮舫上周二（14日）起拖離香港，在南丫島鹿洲附近轉交遠洋拖船，直至周六（18日）在西沙群島附近水域傾側沉沒。船主香港仔飲食集團至今無公開遠洋拖船資料，亦重申不會交代原訂目的地。

《香港01》調查發現，遠洋拖船應為「Jaewon 9」（音譯「在元九號」），原訂目的地為柬埔寨，周日（19日）突然在西沙群島外不尋常徘徊，呈鋸齒狀航行。遠洋拖船的香港代理拒絕回應記者查詢，船主截稿前未有回覆。

海事處確認海鮮舫目的地同為柬埔寨，將要求船東交報告並跟進調查。

根據Marine Traffic船隻航行網站，拖船「Jaewon 9」在6月14日出現在香港仔避風塘附近及南丫島一帶水域，至18日晚到達西沙群島附近海域，但19日突然調頭並持續徘徊 。（香港01製圖）
根據Marine Traffic船隻航行網站，拖船「Jaewon 9」在6月14日出現在香港仔避風塘附近及南丫島一帶水域，至18日晚到達西沙群島附近海域，但19日突然調頭並持續徘徊 。（香港01製圖）

香港拖船公司：在港水域交接

「潤富」及「潤威」兩艘拖船，在上周二（14日）將珍寶海鮮舫拖離香港，再交予遠洋拖船送去維修。遠洋拖船最終在18日駛至西沙群島後，海鮮舫翻側，並在翌日沉沒。惟船主香港仔飲食集團一直無交代維修地點及遠洋拖船詳情。

持有香港拖船的潤利海事，主席溫子傑早前接受《香港01》訪問，指與遠洋拖船是在香港水域內，鹿洲、南丫島附近交收海鮮舫：「我們的船隻是不能出境外」。

離港前後三天 海事處紀錄只有一艘為拖船

《香港01》翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘韓國註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。

記者續翻查Marine Traffic船舶航行紀錄網，「在元九號」在13日已到達本港，14日早上便出現在香港仔避風塘附近及南丫島一帶水域，至下午五時駛離香港水域，向西南航行，終點站為柬埔寨。

18日到西沙群島 翌日不尋常徘徊

至18日晚，航行紀錄網顯示拖船到達西沙群島附近海域，但19日突然調頭並持續徘徊，呈不規則航行，紀錄呈鋸齒形。該韓國拖船航行紀錄，與船主公布沉船的時間及位置吻合。

「Jaewon 9」的香港代理，是伍航亞洲有限公司。《香港01》曾到該公司查詢，惟職員得悉記者身份後，連稱不接受訪問，並未回應任何問題，更即場拒絕接受書面查詢，要求記者離開。記者同時向船主查詢涉事拖船的詳情，惟截稿前仍未獲回覆。

去年澎湖擱淺

「Jaewon 9」去年12月從香港拖行海上工作平台，返回韓國途中疑因風浪過大，在台灣澎湖海域斷纜擱淺。

海事處認目的地為柬埔寨

海事處回覆指，珍寶海鮮舫船主在6月13日，向處方申請出港證，將海鮮舫從香港水域拖往柬埔寨。在申請出港證前，船主已聘請驗船機構進行相關檢驗，確保海鮮舫適宜由香港被拖往目的地。不過，處方並未確認遠洋拖船的名稱。

海事處指，船主公布海鮮舫沉沒消息前，處方並未接獲通知。處方其後得悉有關報道後，已立即要求船東提交書面報告，並會跟進調查。

延伸閱讀：

珍寶海鮮舫沉沒｜倘沉沒公海船東有權不打撈 海事處證原往柬埔寨

珍寶海鮮舫沉沒｜拖輪公司稱往外海前一切正常 沒想過會發生事故

文章授權轉載自《香港01》

珍寶海鮮舫 香港 西沙群島 柬埔寨

延伸閱讀

珍寶海鮮舫「被謀殺」！5姊妹船命運大不同 有艘竟去了歐洲

「珍寶海鮮舫」沉沒　《食神》導演嘆「只剩回憶」

香港第5波疫情 單日增1198例確診案例

道別變永別 網：珍寶海鮮舫「海葬」 港人回憶被拿走了

相關新聞

沉船位置曝光！珍寶海鮮舫遠洋拖船 西沙群島附近不尋常徘徊

珍寶海鮮舫上周二（14日）起拖離香港，在南丫島鹿洲附近轉交遠洋拖船，直至周六（18日）在西沙群島附近水域傾側沉沒。船主香港仔飲食集團至今無公開遠洋拖船資料，亦重申不會交代原訂目的地...

珍寶海鮮舫沉沒事件「耐人尋味」 港人促查

伴隨香港四十載的珍寶海鮮舫，沉沒南海。香港人在網上一片唏噓，感嘆其「一去不返」。持有海鮮舫的公司稱難過和不捨，旅遊業人士...

香港珍寶海鮮舫沉沒 葉丙成憶尷尬往事「黃袍加身」和澳門賭王有關

有40多年歷史的香港著名水上餐廳「珍寶海鮮舫」上周二啟航離港前往東南亞進行維修，行駛至南海附近水域時遇上風浪最終沉沒。台大教授葉丙成回憶，曾受已故澳門賭王何鴻燊一名左右手之邀登船吃飯，還拍了「皇帝照」，笑說當時超級尷尬。

「彩雲南·澎湖灣」攝影服飾展 大理登場

「晚風輕拂澎湖灣，白浪逐沙灘。沒有椰林醉斜陽，只是一片海藍藍……」一首《外婆的澎湖灣》，唱出了多少人對澎湖灣的美好嚮往。

高鐵開通 遼寧至重慶可「當日達」

20日8時08分，遼寧瀋陽至重慶萬州的G3498/5次高速動車組列車首次開行，標誌著遼寧與川渝腹地間實現了「當日達」。

唐山打人案 1公安副局長被免職

河北唐山燒烤店日前發生女子遭圍毆事件，震驚全大陸，河北省公安廳昨通報調查進展，指現場有四名女子遭毆打，兩人傷勢較輕自行離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。