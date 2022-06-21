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珍寶海鮮舫「被謀殺」！5姊妹船命運大不同 有艘竟去了歐洲

香港01／ 撰文：明洞Mandu
珍寶海鮮舫近日拖離香港，卻在南海一帶遇上風浪，船身翻側入水沉沒。 法新社
珍寶海鮮舫近日拖離香港，卻在南海一帶遇上風浪，船身翻側入水沉沒。 法新社

70年代開業的珍寶海鮮舫，自疫情以來已不再對外營業，想保育成旅遊景點亦不成功，更在拖離香港期間沉沒，大批網民都很痛心珍寶海鮮舫落得如此結局，不想它淪為海洋垃圾。其實香港曾有6艘海鮮舫，它們的近況或下場又如何呢？

珍寶海鮮舫近日拖離香港，卻在南海一帶遇上風浪，船身翻側入水沉沒。不少網民都表示事件很唏噓，指珍寶海鮮舫命運坎坷，最終仍逃不過葬身大海的結局。除了珍寶，其實還有5艘海鮮舫與香港相關，原來姊妹船仍未離開香港？更有一艘海鮮舫衝出亞洲？

圖擷自開罐 Opener
圖擷自開罐 Opener

【1】珍寶海鮮舫

本身由王老吉於70年代投資，但開業前6日易燃的裝修物料著火，船隻嚴重焚毀更造成34死42傷。之後由何鴻燊和鄭裕彤買下業權並重建，1976年開張，耗資超過港幣3,000萬。

1980年代收購太白海鮮舫及海角皇宮，合併成珍寶王國，但2013年起入不敷支，疫情令生意更慘淡，2020年3月起停業。同年海鮮舫捐贈給海洋公園，有意保育成旅遊景點，但之後園方表示未能找到合適機構營運。

海事牌照於2022年6月到期，珍寶海鮮舫於6月14日移離香港，離開前夕廚房躉船更入水傾側。然而6月20日，香港仔飲食集團卻公佈珍寶海鮮舫日前遇上風浪，已在南海沉沒。

【2】太白海鮮舫

建於1950年，起初由商人袁容投資，是珍寶王國3艘船之中歷史最悠久，當年能容納800多人。隨著海角皇宮及珍寶海鮮舫建成，一度陷入競爭局面，直至1980年代珍寶收購另外兩者，合併成珍寶王國。

太白海鮮舫未有隨珍寶海鮮舫移走，仍停泊在香港等候新經營者。有指海事處已批出閒置船隻允許書，由於體積較小、維修成本較低，被傳有白武士出手投資營運，而且成事機會大。

【3】海角皇宮（珍寶皇宮）

1998年因金融風暴停業，之後被何鴻燊賣去菲律賓，但時任總統埃斯特拉達貪污罪成，加上未處理好環境測試和牌照，外判裝修甚至被拖欠尾數，被逼暫停運作。2001年一場颱風更令船身部分下沉。

海角皇宮最終在馬尼拉開幕，2008年因經營不善而倒閉。3年後何鴻燊再轉送整艘海鮮舫給青島市政府，希望打造高級海上餐飲，但到現時仍是廢棄狀態，停靠在濱海歡樂城附近。

【4】沙田畫舫

1963年起由香港仔飲食企業有限公司改造一艘鐵躉船而成，1970年代沙田新市鎮發展，因填海要多次逼遷，但未離開沙田範圍。

其船位是租借，每次移動都要用上躉船，又要重新接駁水電，成本高昂。負責人多次要求固定船位亦不果，最終在1984年結業。一度在中山營業過，可惜因失修而沉沒。

【5】敦煌畫舫

1986年沙田畫舫結業後，敦煌酒樓集團在城門河畔興建畫舫代替，其實只是貌似海鮮舫的石舫，並非真船。2002年改為明星海鮮舫，直到2017年由婚宴公司承租，改名為「水中天」。

【6】海上皇宮 Sea Palace

位於阿姆斯特丹運河河畔，在1984年落成，裝修有指是參考珍寶海鮮舫的中國宮廷風。根據官網Menu，午餐點心每款5歐元（新台幣約157元）起；晚飯每人41.5歐元（新台幣約1300元）就有點心拼盤及小炒。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 南海 珍寶海鮮舫

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