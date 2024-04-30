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趙春山：現在是兩岸對話最好時機

聯合報／ 記者賴錦宏／台北報導
淡江大學榮譽教授趙春山認為，近期應是兩岸對話最好的時刻，台灣要把握時機變契機。圖／本報系資料照
淡江大學榮譽教授趙春山認為，近期應是兩岸對話最好的時刻，台灣要把握時機變契機。圖／本報系資料照

針對中國大陸宣布開放福建居民赴馬祖旅遊等政策措施，淡江大學榮譽教授趙春山昨在中廣節目表示，準總統賴清德陣營會先從防守角度去評估，研究對岸傳遞給前總統馬英九、藍營立委的訊息內容，同時評估美國大選變數；他預期五二○前民進黨政府不會做出積極回應，未來賴政府兩岸政策也將是「以守待攻」。

但趙春山認為，大陸對台政策變了，近期應是兩岸對話最好時刻，台灣要把時機變契機。他指出，這次中共是先發制人，釋出一系列政策；大陸往往是「計畫趕不上變化，變化趕不上領導人一句話」，像這次馬習二會中，大陸國家主席習近平提到「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，大陸馬上就推出新政策。

但趙春山認為，台灣正處於領導人交接階段，動作就沒有對岸快，以相關部門第一反應看，台灣未接招，很多反應都要等到五二○後再說。他提到賴清德新團隊中，陸委會主委邱垂正是學者出身，行事穩當，行政院副院長鄭文燦更是海基會董事長合適人選，但兩岸政策都要賴決定。

針對賴清德日前向對岸喊話，要有自信，要兩岸執政黨對話，趙春山認為這說法是合理的，但若不先處理「台獨黨綱」等意識型態問題，要大陸領導人和「務實台獨工作者」來往，那完全不可能。他呼籲民進黨不要被過去綁住，若不改變思維和態度，很難趕上時代變化；從台獨黨綱到台灣前途決議文和正常國家決議文，民進黨要怎麼處理，有多種方法，但不能不處理。若都不處理，民共就不可能往來。

趙春山認為現在是兩岸關係緩和很好的時機，但外有美國因素，民進黨內部又有「心魔」，或許「五二○後才是兩岸困難的開始」。

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