陸國安部長：打好反分裂主動戰 懲治台灣間諜人員

大陸國家安全部黨委書記、部長陳一新29日在中共中央黨校旗下的《學習時報》撰文指出，國家安全機關要切實築牢國家安全屏障，深入開展「五反鬥爭」，其中一項為反分裂鬥爭。他強調，要打好反分裂主動戰，堅定反獨、全力促統。

陳一新表示，「打好反分裂主動戰。堅定反『獨』，堅決挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀，反制外部勢力干涉行徑，依法懲治充當『台獨』『馬前卒』的台灣間諜人員，維護國家主權和民族利益。全力『促統』，壯大愛國統一力量，厚植和平統一的民意基礎，促進兩岸同胞心靈契合，為推進祖國統一大業作出隱蔽戰線貢獻。」

在學習時報這篇長文中，陳一新表示，十八大以來，中共總書記習近平提出了維護國家安全的一系列新理念、新思想、新戰略，構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的「國家安全篇」。

他強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，維護國家安全的領域寬廣、任務艱巨。

陳一新提出，國家安全機關要堅持以總體國家安全觀為指導，深入開展反顛覆、反霸權、反分裂、反恐怖、反間諜「五反鬥爭」，切實築牢國家安全屏障。

關於打好反顛覆保衛戰。陳一新表示，要高度警惕反華敵對勢力西化、分化圖謀，堅決防範抵禦「顏色革命」。對內鏟除影響政治安全的土壤，守好互聯網、高校等意識形態陣地，反對和抵制各種錯誤思潮，嚴防各類風險向政治安全領域傳導。

在打好反霸權總體戰部分。陳一新稱，要反對「築牆設壘」「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓，堅決與一切形式的霸權主義和強權政治作鬥爭。

在打好反分裂主動戰部分如前文所述。

在打好反恐怖阻擊戰部分。陳一新指出，要嚴打境內暴恐活動，堅持凡「恐」必打、露頭就打、依法嚴懲，守住境內不發生暴恐案事件的底線，同時嚴防境外恐襲風險。

在打好反間諜攻防戰部分。陳一新提出，將組織強大攻勢，持續開展反間諜專項行動，健全反間諜工作協調機制，深入實施新反間諜法，堅決挖「釘子」、除內奸。