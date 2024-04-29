日船釣魚台視察 遭陸海警逼近

中日在釣魚台海域的緊張情勢升溫。日本沖繩石垣市政府日前組織調查團前往釣魚台附近海域視察，遭到中國大陸海警船逼近中斷活動。中國大陸駐日本大使館昨天聲稱，已對日方在釣魚台附近海域的「侵權挑釁行徑」提出嚴正交涉，呼籲日方回到正確軌道，避免局勢進一步升級。

石垣市政府廿五日啟動對釣魚台及周邊水域的環境調查工作，這是去年一月以來的第三次。當天下午調查船從石垣港啟航時，石垣市長同行。據日本共同社等日媒報導，調查團有日本自民黨代理幹事長等五名國會議員及學者、媒體參加，並動用小型無人機進行拍攝。

日本調查船已於廿七日返回石垣港，結束調查工作，但在調查期間曾遭中國大陸海警船逼近，以致拍攝中斷。日本第十一管區海上保安本部也通報，廿七日有兩艘中方海警船進入釣魚台列嶼南小島周邊海域，並稱這是廿五日以來連續第三天進入日方主張的「領海」，也是今年第十三次。

大陸駐日本大使館昨天下午發布聲明，使館發言人稱釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。

該名發言人並稱，針對日方侵權挑釁行徑，中方已向日方提出嚴正交涉，中方海警船依法對其採取維權執法措施。中方強烈敦促日方恪守中日四點原則共識精神，停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作，回到透過對話協商妥善管控矛盾分歧的正確軌道，避免局勢進一步升級。

這起事件後，中日在釣魚台海域的緊張情勢持續升溫。日本外務省廿六日公布一項國民輿論調查結果，多數日本人認為政府應對釣魚台持續採取強硬姿態，在日本二○二四年版外交藍皮書中，也提到陸方在釣魚台列嶼等海域「試圖以武力片面改變現狀」，包括跟俄羅斯合作，在日本周邊增加軍事活動。

大陸國防部發言人吳謙則在廿五日的記者會上稱，日方想在釣魚台主權問題上渾水摸魚，完全是癡心妄想。