聽新聞
test
0:00 / 0:00
宣示主權？日本國會議員赴釣魚台海域視察 陸使館批侵權挑釁
針對日本5名國會議員近日參加石垣市政府組織的調查團，進入釣魚台附近海域視察，中國駐日本大使館28日下午發布新聞稿，批評日方行徑是「侵權挑釁」，要求日方停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作。
據日本共同社報導，日本沖繩縣石垣市25日啟動了從船上調查尖閣諸島（釣魚台）環境的活動。25日下午5時左右，調查船從石垣港啟航，市長中山義隆同行，旨在宣示日本的主權。
報導稱，日本政府出於可能加劇與中國關係緊張的擔憂，未允許調查團登陸。日本在過去的調查中發現，魚釣台有邊坡垮塌情況，推測可能是野生山羊食害所導致。日方此次還動用小型無人機拍攝，確認釣魚台海漂垃圾情況。
石垣市派出調查尖閣諸島環境的調查船已於27日返回石垣港，結束此次調查工作。但有媒體報導，日本自民黨代理幹事長等5名國會議員參加石垣市政府組織的調查團，進入釣魚台附近海域視察，並聲稱應登島調查。
對此，中國駐日本大使館發布新聞稿稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。針對日方侵權挑釁行徑，中方已向日方提出嚴正交涉，中國海警船依法對其採取維權執法措施。
新聞稿表示，中方強烈敦促日方恪守中日四點原則共識精神，停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作，回到通過對話協商妥善管控矛盾分歧的正確軌道上來，避免局勢進一步升級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言