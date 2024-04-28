宣示主權？日本國會議員赴釣魚台海域視察 陸使館批侵權挑釁

針對日本5名國會議員近日參加石垣市政府組織的調查團，進入釣魚台附近海域視察，中國駐日本大使館28日下午發布新聞稿，批評日方行徑是「侵權挑釁」，要求日方停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作。

據日本共同社報導，日本沖繩縣石垣市25日啟動了從船上調查尖閣諸島（釣魚台）環境的活動。25日下午5時左右，調查船從石垣港啟航，市長中山義隆同行，旨在宣示日本的主權。

報導稱，日本政府出於可能加劇與中國關係緊張的擔憂，未允許調查團登陸。日本在過去的調查中發現，魚釣台有邊坡垮塌情況，推測可能是野生山羊食害所導致。日方此次還動用小型無人機拍攝，確認釣魚台海漂垃圾情況。

石垣市派出調查尖閣諸島環境的調查船已於27日返回石垣港，結束此次調查工作。但有媒體報導，日本自民黨代理幹事長等5名國會議員參加石垣市政府組織的調查團，進入釣魚台附近海域視察，並聲稱應登島調查。

對此，中國駐日本大使館發布新聞稿稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。針對日方侵權挑釁行徑，中方已向日方提出嚴正交涉，中國海警船依法對其採取維權執法措施。

新聞稿表示，中方強烈敦促日方恪守中日四點原則共識精神，停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作，回到通過對話協商妥善管控矛盾分歧的正確軌道上來，避免局勢進一步升級。