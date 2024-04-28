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柚子銷陸將獲解禁 斗六文旦農民：重新登陸樂見其成
國民黨立院黨團赴陸，傳回農產品將獲解禁的消息，其中被禁止銷陸達兩年的文旦柚子將重新獲得解禁，斗六文旦農民對文旦可重新登陸也樂見其成，農民說，這兩年雖已重新開闢新加坡、馬來西亞等地市場，不過能再重新銷陸，多一個通路當然是好事。
雲林縣農會總幹事陳志揚指出，雲林的文旦柚產區集中在斗六市、古坑鄉等地，種植面積超過200多公頃，每年產量逾5000公噸。據統計國內文旦外銷中國總量約4817公噸，其中雲林的斗六文旦就占約274公噸，兩年前對岸宣布柚子銷陸禁令，對柚農衝擊不小，幸好縣府和農會積極開闢東南亞新市場，才降低對柚農衝擊。
陳志揚指出，文旦是華人的中秋節必吃的果品，所以多數只能銷往東南亞一帶，如今對岸重新解禁，多一條通路，多一個生機，對農民有利當然是好事，他認為農產不應受太多政治因素影響，才是兩岸農民之福。
斗六市柚農朱清輝指出，前兩年對岸發布柚子銷陸禁令，的確造成不小影響，過去他每年銷陸的數量約一個貨櫃約兩萬九千台斤，突然禁銷，大家趕緊設法找星、馬新通路才度過難關，不過，過去銷陸的柚子多半是一箱幾百元的（10台斤裝）一般等級柚子，一箱 2、3千元的頂級柚很少銷陸，不過就整體外銷量而言，對岸的禁令確帶給農民不小衝擊。
朱清輝等人指出，目前柚子開始結果，但需再兩周後比較定型，才可推測今年的產量好壞，不過，不管產量好壞，多了銷陸的通路，自然很好，大家樂見其成，他們認為兩岸農產貿易交流應要穩定，可互蒙其利，對兩岸的商、農發展都好。
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