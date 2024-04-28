陳玉珍透露：金門釣客滯陸海警船 正辦停役解套

三月十八日金門軍職胡姓釣客漂流到大陸已被留置超過四十天，金門縣立委陳玉珍昨天向媒體表示，該釣客仍在大陸海警船上，其正在辦理停役程序，希望能解套。

隨國民黨立委團訪陸的陳玉珍，昨中午在北京接受媒體訪問時，就此案表示，該釣客目前正在辦理「停役」程序，希望能夠解套。她表示，這位金門鄉親「他的身分很快就應該會變成不是現役軍人」。如果不是現役軍人，「事情可能就會比較好處理，現役軍人當然就稍微複雜一點」。

陳玉珍強調，來傳達相關資訊後，回去會跟家屬再來溝通，陸方已表態，如果家屬願意可以先讓家屬探望。

陳玉珍透露，這名軍職釣客仍在大陸海警「船上」，未有入境。她還指出，陸方將這位釣客安頓得很好，而自己在兩邊（兩岸）協助溝通，有時很多事比較複雜，希望溝通後能讓案情更簡單、「人趕快回去」。

今年三月十八日凌晨兩位釣客被大陸海警救起，其中一人先行交給金門，但胡姓釣客被大陸指為隱瞞身分。國台辦發言人兩度指出「仍在核實了解中」。

今年二月十四日，一艘大陸漁船在金門被查緝時因碰撞翻覆導致兩位大陸漁民死亡，兩岸談判十五輪破局，迄今兩人遺體仍在金門。